Panini per hamburger fatti in casa con pasta madre, ecco la ricetta per prepararli soffici e gustosi con ingredietnti di origine vegetale e poco raffinati.

Preparati senza burro o strutto, questi burger buns, grazie alla lenta e lunga lievitazione, sono anche molto più digeribili e potrete farcirli, in base ai vostri gusti personali, con burger vegetali, ortaggi di stagione e salse fatte in casa.

Una volta cotti e raffreddati è possibile anche congelarli in modo così da averne una piccola scorta da scongelare all'occorrenza.

Ingredienti 400 gr di farina 1

140 gr di pasta madre



60 gr di acqua

25 gr di zucchero di canna

10 gr di sale



80 gr di olio evo



100 gr di latte vegetale

semi di sesamo q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

Tempo Cottura:

30 minuti circa

Tempo Riposo:

18 ore circa di lievitazione

18 ore circa di lievitazione
Dosi:

per 4 persone

per 4 persone
Difficoltà:

bassa

Come preparare i panini da fast food a lievitazione naturale: procedimento

Mettere il lievito madre e la bevanda vegetale in una ciotola capiente e iniziare a scioglierla, aggiungere lo zucchero e lavorare il tutto fino a renderlo spumoso,

incorporare anche la farina, l'olio e in fine il sale e continuare ad impastare

fino ad ottenere un impasto liscio e non appiccicoso, metterlo quindi su una spianatoia leggermente infarinata, spianarlo con i polpastrelli dandogli una forma rettangolare e piegare quindi verso l'interno le estremità laterali e a seguire l'estremità superiore e inferiore,

un impasto liscio e non appiccicoso, metterlo quindi su una spianatoia leggermente infarinata, spianarlo con i polpastrelli dandogli una forma rettangolare e piegare quindi verso l'interno le estremità laterali e a seguire l'estremità superiore e inferiore, formare quindi una palla, metterla in una ciotola capiente, coprire con pellicola alimentare e far lievitare fino al raddoppio del suo volume.

Terminata la prima lievitazione dividere l'impasto in parti di eguale grammatura, lavorarle in modo da formare tante pallette e

metterle, ben distanziate, su una leccarda foderata con carta forno, coprire con pellicola alimentare e attendere nuovamente il raddoppio,

finita anche la seconda lievitazione togliere la pellicola e far riposare per dieci minuti, quindi spennellare con latte aggiuntivo e guarnire con i semi di sesamo,

infornare in forno caldo a 180° e cuocere per circa mezz'ora,

in forno caldo a 180° e cuocere per circa mezz'ora, quindi sfornare e far raffreddare su una gratella.

Una volta freddi farcire a piacere e servire.

Come conservare i panini per hamburger a lievitazione naturale:

I panini per hamburger a lievitazione naturale potranno essere conservati in appositi contenitori ermetici per un paio di giorni oppure potranno anche essere congelati.

Ilaria Zizza