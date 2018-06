Grissini fatti in casa con esubero di pasta madre e farina di lupini, ecco la ricetta per preparare un prodotto da forno fragrante e saporito arricchito di semi di lino. Uno snack perfetto per tutta la famiglia da servire al posto del pane o all'ora della merenda.

Con questa ricetta potrete utilizzare l'esubero del vostro lievito madre azzerando così gli sprechi alimentari; non ci sono inoltre tempi di lievitazione quindi potrete preparare i vostri grissini anche al ridosso dei pasti, e, se non gradite i semi di lino, potrete sostituirli con dei semi di papavero blu o con del sesamo.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i grissini di esubero di pasta madre con farina di lupino: procedimento

Mettere l'esubero del lievito naturale in una ciotola capiente, aggiungere l'acqua e scioglierlo sfregandolo con le dita,

l'esubero del lievito naturale in una ciotola capiente, aggiungere l'acqua e scioglierlo sfregandolo con le dita, unire anche le farine e iniziare ad impastare fin quando non si otterrà un composto non appiccicoso,

trasferirlo su una spianatoia, aggiungere i semi di lino e impastare energicamente facendoli incorporare con l'impasto.

Tagliare ora il composto in pezzi di egual misura,

ora il composto in pezzi di egual misura, lavorarli con il solo palmo della mano facendoli rotolare sul piano di lavoro, ottenendo così dei cilindri stretti e lunghi

e adagiarli su una teglia foderata con carta forno,

su una teglia foderata con carta forno, cospargerli in superficie con il sale

in superficie con il sale e cuocere in forno caldo a 200° per circa venti minuti,

in forno caldo a 200° per circa venti minuti, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare prima di servire.

N.B.

I tempi di cottura potranno variare in base allo spessore dei grissini, più saranno sottili e meno dovranno cuocere e viceversa.

Come conservare i grissini di esubero di pasta madre con farina di lupino:

Una volta freddi i grissini di esubero di pasta madre con farina di lupino potranno essere conservati in appositi contenitori ermetici per tre/quattro giorni.

Ilaria Zizza