Livelli elevati di vitamina D potrebbero ridurre davvero l’infezione da Covid, lo studio

Un nuovo studio rivela che la vitamina D può ridurre gli effetti del Covid-19: l’assunzione di questa vitamina, infatti, avrebbe effetti positivi sulla riduzione dei markers infiammatori del Coronavirus.

Gli studi hanno suggerito che la vitamina D ha un ruolo importante nel proteggere contro le infezioni respiratorie virali, e che coloro con alti livelli di questa vitamina nel sangue presentano sintomi più leggeri dell’infezione da Covid-19. Ora uno studio pilota condotto presso il Gandhi Hospital di Secunderabad (in Andhra Pdradesh, India) su alcuni pazienti colpiti da Coronavirus dimostra che un aumento dei livelli di vitamina D nel sangue riduce significativamente i markers infiammatori nei pazienti senta comportare controindicazioni.

Lo studio è stato condotto su 130 pazienti con sintomi Covid lievi. I pazienti sono stati divisi in modo casuale in due gruppi – uno di pazienti trattati con vitamina D (VD) e l’altro di pazienti non trattati con vitamina D (NVD) – spiega il dottor Maheshwar Lakkireddy. – Il gruppo VD ha ricevuto un trattamento massiccio con vitamina D (ben 60.000 U di vitamina per 8/10 giorni, a seconda dell’indice di massa corporeo dei pazienti) in aggiunta al trattamento standard. Il gruppo NVD ha ricevuto solo il trattamento standard.