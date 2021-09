Perché dovresti assumere la vitamina D con una fonte di grassi, possibilmente oli biologici

La vitamina D è fondamentale per la salute del nostro organismo. Scopriamo come e perché assumerla insieme a una fonte di grassi

La vitamina D è una vitamina, un ormone e un immunomodulatore; è essenziale per quasi ogni singola funzione corporea ed è una delle lacune e carenze nutrizionali più comuni.

Dovresti consumare vitamina D con grassi sani, per ottenere il massimo da questo nutriente liposolubile. In un certo senso, questi grassi agiscono come un involucro per la vitamina D, assicurando che arrivi a sua destinazione. Purtroppo, però, non tutti i grassi sono uguali, per questo è importante scegliere la fonte più giusta. (Leggi anche:Vitamina D: sintomi e conseguenze di una carenza)

Perché dovresti assumere la vitamina D con una fonte di grassi

La vitamina D è una vitamina liposolubile, il che significa che richiede una fonte di grasso per migliorarne l’assorbimento.

Ecco perché gli esperti consigliano spesso di assumere integratori di vitamina D con determinati alimenti specifici. In generale, noci e semi sono buone fonti di grassi sani, così come i frutti di mare, il pesce grasso, come salmone, tonno, sgombro e sardine, tutti questi forniscono importanti grassi salutari, chiamati acidi grassi omega-3.

Non tutti i grassi sono uguali

Sia che tu riesca a trovare un integratore di vitamina D che includa i grassi sia che tu decida di assumere il tuo integratore insieme alla colazione, il tipo di grasso che ingerisci è importante. Prediligi gli acidi grassi insaturi, in particolare i grassi monoinsaturi provenienti da fonti vegetali, come olive e olio d’oliva, olio di avocado e avocado e la maggior parte delle noci e dei semi.

Quindi, assumere vitamina D insieme a questa tipologia di grassi vegetali, non solo aiuta a trasportarla in modo che sia assorbita al meglio dal corpo, ma sono anche pieni zeppi di acidi grassi insaturi omega-3 e omega-9; in più, offrono antiossidanti e hanno ottime proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a sostenere la salute metabolica.

Possiamo concludere che, la vitamina D, un nutriente liposolubile essenziale, dovrebbe essere associata ai grassi per essere assorbita al meglio dall’organismo. Potresti assumere la tua dose giornaliera mentre mangi, ma è importante scegliere saggiamente i grassi da inserire nel tuo pasto, per tale ragione ti consigliamo di optare sempre per grassi insaturi di origine vegetale, ancora meglio se di varietà biologica.

