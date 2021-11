Integratori di vitamina C: non abusatene! Due segnali a cui dovresti fare attenzione per evitare la tossicità del sovradosaggio

L'azienda che dice no all’obsolescenza programmata

Gli integratori di vitamina C sono efficaci per rafforzare il sistema immunitario, ma cosa accade in caso di un eccesso di integrazione?

Gli integratori di vitamina C potrebbero essere una soluzione perfetta, soprattutto durante la stagione influenzale per ricaricare il sistema immunitario. Al tempo stesso, però, l’assunzione di troppi integratori può causare una sorta “disagio” all’interno del corpo, poiché la vitamina C potrebbe divenire addirittura tossica.

La tossicità può portare a problemi digestivi, come diarrea e nausea, che si verificano in caso di un’assunzione superiore ai 2.000 mg di vitamina C; in caso di effetti collaterali, la migliore soluzione è interrompere subito l’integrazione. (Leggi anche: Cosa succede se assumo troppa vitamina C? Gli effetti collaterali del sovradosaggio a cui fare attenzione)

L’assunzione di troppa vitamina C può anche portare alla formazione di calcoli renali, poiché il corpo espelle questa vitamina in eccesso sotto forma di ossalato; quest’ultimo potrebbe legarsi ai minerali e formare dei cristalli, causando così la formazione di calcoli renali per la cui espulsione potrebbe essere necessario anche un intervento chirurgico. Altre cause di calcoli renali possono includere il non bere abbastanza liquidi e l’assunzione di determinati farmaci, come ad esempio, l’aspirina.

Allora come si può rafforzare il sistema immunitario senza esagerare con gli integratori di vitamina C? Se decidi di non assumere vitamina C sotto forma di integratori, secondo le linee guida del SSN, per rinforzare le nostre difese immunitarie è bene adottare uno stile di vita sano, ossia optare per una dieta ricca di frutta e verdura, limitando soprattutto l’assunzione di cibi grassi e ricchi zuccheri aggiunti.

