Prozac e altri farmaci nascosti in 50 integratori venduti su Amazon ed Ebay, l’allarme della FDA

La Food and Drug Administration (FDA) ha portato alla luce un nuovo scandalo che riguarda gli integratori alimentari. L’ente governativo americano ha trovato farmaci nascosti all’interno di prodotti venduti su Amazon e eBay.

Quasi 50 integratori alimentari, venduti sulle più note piattaforme di acquisti online, sono risultati contaminati da ingredienti farmaceutici attivi, tra cui alcuni farmaci da prescrizione, non dichiarati in etichetta. Tutto questo è ovviamente illegale e potrebbe anche comportare gravi rischi per i consumatori.

Ad avvertire e lanciare l’allarme è la Food and Drug Administration che regola gli integratori alimentari negli Stati Uniti.

La FDA ha acquistato e analizzato una serie di integratori per la perdita di peso e per migliorare le prestazioni sessuali, venduti su Amazon e eBay. Si è scoperto così che tutti i prodotti testati contenevano ingredienti farmaceutici non dichiarati, medicinali di diverso genere potenzialmente pericolosi.

Tra questi il sildenafil (il principio attivo del Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) ma anche sibutramina, un soppressore dell’appetito, desmetilsibutramina, un analogo della sibutramina e fluoxetina (Prozac).

Secondo la legge federale, gli integratori alimentari devono indicare accuratamente in etichetta tutti gli ingredienti che contengono e, tra questi, non possono esserci farmaci.

La totalità degli integratori analizzati, invece, li contenevano e ciò è un rischio concreto per chi li acquista, dato che possono interferire con altri farmaci o integratori che già si assumono ma anche creare gravi effetti collaterali.

Diversi prodotti acquistati su Amazon erano contrassegnati dal riconoscimento “Best Seller n. 1” o “Amazon’s Choice” che viene assegnato a “prodotti molto apprezzati e a buon prezzo disponibili per la spedizione immediata”. Immaginate dunque quanti ne possono essere stati venduti.

Tra l’altro, mentre un portavoce di eBay ha dichiarato a Consumer Reports, associazione dei consumatori statunitensi, che la società sta provvedendo ad esaminare e rimuoverà i prodotti dal sito, Amazon, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

La FDA ha ovviamente invitato i consumatori a evitare gli integratori inseriti nell’elenco e ha pubblicato informazioni specifiche su ciascun prodotto contaminato da farmaci.

Purtroppo, non è la prima volta che questo avviene. Anche analisi precedenti avevano trovato farmaci non dichiarati negli integratori alimentari. Uno studio della FDA pubblicato a giugno ha analizzato il contenuto di 59 integratori di arancia amara, trovando stimolanti illegali in quasi il 10% dei prodotti.

A settembre, i ricercatori dell’Università di Harvard hanno dichiarato invece di aver trovato farmaci nascosti in popolari integratori “nootropici”, ovvero quei prodotti che promettono di aumentare le funzioni cerebrali.

Alla fine del 2018, un database gestito dalla FDA elencava 776 integratori contaminati da farmaci non dichiarati. Ora quel database ne elenca più di 1.000.

Tra l’altro l’ente governativo statunitense ci tiene a sottolineare che l’elenco include solo una piccola parte dei prodotti potenzialmente pericolosi e con ingredienti nascosti attualmente in commercio. La FDA non è in grado infatti di testare tutti i prodotti commercializzati. Nel sito dunque si avvisa di fare sempre attenzione, di evitare il fai da te e di affidarsi sempre ad un esperto.

Qui trovate le specifiche dei singoli prodotti per aumentare le prestazioni sessuali risultati contaminati mentre a questo link l’elenco e i dettagli che riguardano gli integratori per perdere peso in cui sono stati trovati farmaci.

Fonte: Fda / Consumer Reports

Leggi anche: