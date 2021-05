Non assumete integratori pre-allenamento e proteine in polvere come consigliato su TikTok, è pericolosissimo!

Tra le ultime tendenze lanciate da TikTok ce n’è una che sarebbe meglio non seguire. Molti improvvisati e sedicenti personal trainer consigliano infatti di prendere degli integratori pre-allenamento o proteine in polvere . Sin qui tutto (più o meno) normale (ma ricordate che l’ideale sarebbe farvi seguire sempre da un esperto), se non fosse che il suggerimento sarebbe quello di metterli “a secco” direttamente in bocca.

Questi integratori in polvere si assumono solitamente mescolando la miscela con dell’acqua o del latte. Ebbene, su TikTok c’è chi vi dirà di ingollarne direttamente un cucchiaio. I dietologi avvertono: può essere molto pericoloso. Una tendenza che ricorda molto la famosa sfida della cannella che aveva circolato sempre su tik tok.

Ma perché non sarebbe sicuro assumere integratori e proteine in polvere direttamente a secco?

Le proteine in polvere appresentano probabilmente l’integratore più usato da chi fa bodybuilding o chi sta seguendo diete keto o low carb in quanto permettono di assumere un quantitativo superiore di proteine , con pochissimi grassi o zuccheri. Si tratta di proteine pure estratta da varie fonti e vengono assunte quando con il solo cibo non si raggiunge il quantitativo proteico desiderato o, in pre e post allenamento, quando i muscoli allenati necessitano di nutrienti per la ricostruzione.

Ce ne sono in commercio tantissimi tipi. Sia proteine in polvere “pure”, dette anche Whey, composte esclusivamente da amminoacidi e arricchite al massimo di un addittivo per ricreare il sapore gradito (cacao, fragola ecc…) , sia integratori pre-allenamento energizzanti composti non solo di proteine, ma anche di sostanze stimolanti come taurina e caffeina.

Perché non è sicuro assumerle “a secco”

Proprio per quanto riguarda gli integratori pre-allenamento, la nutrizionista Ayat Sleymann ha spiegato che in molti casi possono contenere enormi quantità di caffeina, che può essere pericolosa se consumata così rapidamente e senza diluirla.

“Una dose improvvisa di caffeina eccessiva può innescare battiti cardiaci veloci e irregolari, che potrebbero portare ad un arresto cardiaco improvviso e persino alla morte. Diluire la miscela, invece, rallenta l’assorbimento, invece di scaricarlo tutto nel tuo sistema in una volta”.

Un pericolo che è meglio non correre, in definitiva, soprattutto se si considera che “sono stati segnalati casi di ictus, attacchi di cuore, epatite e morte per non aver seguito le istruzioni di diluizione”, ha spiegato Sleymann.

Ma il pericolo maggiore di assumere polvere con la paletta, che si tratti di proteine, integratori pre-allenamento o della cannella della famosa sfida, si corre il rischio, anche solo respirando nell’attimo in cui si porta alla bocca, di inalarla accidentalmente e di farla entrare nei polmoni, causando infezioni.

E non solo: molte formule contengono acido citrico e metterlo direttamente sui denti danneggiarne irrimediabilmente lo smalto.

La soluzione? Se proprio dovete assumere proteine o integratori, fatelo nella maniera suggerita dagli esperti. Se decidete di seguire un percorso alimentare pre-allenamento, assicuratevi di leggere attentamente le istruzioni e seguirle, invece di credere a una tendenza su TikTok.

