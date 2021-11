Integratori di zinco efficaci nel ridurre i sintomi e la durata delle infezioni respiratorie. Lo studio

I ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di zinco potrebbe essere efficace per trattare le infezioni del tratto respiratorio

L’assunzione di un integratore di zinco può ridurre la durata delle infezioni respiratorie, e alleviarne anche i sintomi: questo è ciò che afferma una nuova metaanalisi , una revisione di circa altri 28 studi che, nel complesso hanno coinvolto quasi 5.500 persone, secondo cui l’assunzione di zinco per via orale o come spray nasale potrebbe scongiurare l’infezione e potrebbe alleviare i sintomi delle malattie respiratorie.

Le infezioni del tratto respiratorio (RTI) possono colpire i seni paranasali, la gola, le vie aeree o i polmoni, ma la maggior parte migliora senza trattamento. I sintomi spesso includono tosse, starnuti, naso chiuso o che cola, mal di gola, mal di testa e febbre alta.

Lo studio

La nuova ricerca ha scoperto che, rispetto al placebo, l’assunzione di zinco potrebbe prevenire cinque RTI su 100 persone al mese; in più, in media i sintomi si risolvevano due giorni prima se lo zinco veniva assunto come spray o formula sotto la lingua. Nel complesso, è stato individuato che 19 adulti in più su 100, che non assumevano zinco avevano ancora sintomi sette giorni dopo l’inizio della loro malattia.

Quindi, gli autori hanno concluso che l’assunzione di integratori di zinco potrebbe prevenire i sintomi e ridurre anche la durata delle infezioni al tratto respiratorio.

Il motivo? Lo zinco è importante per il corretto funzionamento del sistema immunitario, ed è anche vitale per la guarigione delle ferite; si trova in svariati alimenti come ceci, funghi, spinaci, broccoli e cavoli.

Ovviamente, secondo il team di ricercatori sono necessarie ulteriori ricerche per poter affermare con certezza che lo zinco è efficace per trattare problematiche al sistema respiratorio. Infatti, nonostante i buoni risultati permane una notevole incertezza riguardo all’efficacia clinica di diverse formulazioni, dosi e vie di somministrazione, e la misura in cui l’efficacia potrebbe essere influenzata dall’epidemiologia in continua evoluzione dei virus che causano le infezioni del tratto respiratorio.

Fonte: BMJ Journal

