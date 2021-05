Attenzione a questi due integratori segnalati dal Ministero della salute: contengono sostanze vietate

Attenzione ad alcuni integratori che circolano in commercio. In particolare, due prodotti, venduti anche sul web contengono sostanze vietate e dannose per la nostra salute. Ad accertarlo è stato il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che ha segnalato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi – RASFF, la presenza di Sildenafil, il principio attivo del viagra.

Questa sostanza ad attività farmacologica non è consentita negli integratori alimentari. Si tratta di un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 usato nel trattamento delle disfunzioni erettili e dell’impotenza.

Secondo il comunicato pubblicato dal Ministero della Salute, due sono i prodotti segnalati, entrambi prodotti nel Regno Unito dalla ditta Unlimited OA OA LTD, international house: 24 Holborn Viaduct, Londra EC 1A 2BN, e venduti dal brocker spagnolo Green Box supplements, L. Carlos Cano 9961, 29010 Malaga:

FORZAPIU, formula extra forte, confezione da 4 capsule: lotto 779296438 e data di scadenza 03/2022

POTENZA MAX, ginseng complex, confezione da 4 capsule: lotto 4589136 e data di scadenza 10/2022.

La presenza del Sildenafil, come anticipato, è stata rilevata attraverso il Rasff, il sietam di allerta rapido dell’Europa ed è stata segnalata dai NAS a seguito di un’operazione coordinata dall’Europol proprio contro la vendita di integratori alimentari contenenti tale sostanza.

Fonte di riferimento: Ministero della salute

