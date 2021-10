Vitamina C, i principali effetti sul tuo corpo se assumi integratori dopo i 50 anni

La vitamina C ha importanti benefici, per tale ragione assumere integratori dopo i 50 anni è fondamentale per la salute dell’organismo

La maggior parte di noi probabilmente ha preso integratori di vitamina C solo in caso di raffreddore o influenza; quindi, con la stagione influenzale dietro l’angolo, potresti aver già fatto scorta. Ciò di cui alcune persone non si rendono conto, tuttavia, è che quando invecchiamo, gli integratori di vitamina C diventano ancora più importanti e svolgono una funzione maggiore rispetto alla semplice lotta contro il raffreddore.

La vitamina C è essenziale per una buona salute, soprattutto con l’avanzare dell’età, e svolge una varietà di ruoli importanti nel nostro organismo, come:

aiuta a rinforzare il sistema immunitario

favorisce la formazione del collagene

contrasta l’invecchiamento

(Leggi anche: Vitamina C in inverno: come prevenire influenza e raffreddore)

Benefici degli integratori di vitamina C dopo i 50 anni

Assumere integratori di vitamina C dopo i 50 anni ha importanti benefici; di seguito i principali.

Agisce come antiossidante

Gli over 50 possono davvero trarre beneficio dall’assunzione di integratori di vitamina C, grazie ai suoi effetti antiossidanti. La vitamina C funziona come un antiossidante, aiuta a mantenere forte il sistema immunitario e a proteggere le cellule dai radicali liberi. Quest’ultimi, non solo causano danni alle cellule, ma il corpo con l’avanzare dell’età non riesce a combatterli da solo; per tale ragione, quindi, assicurarsi di assumere abbastanza antiossidanti anche attraverso integratori vitamina C è fondamentale per invecchiare in modo sano. (Leggi anche: Antiossidanti naturali: 10 cibi contro radicali liberi e invecchiamento)

Può aiutare a ridurre le rughe

La vitamina C è anche un ottimo integratore da assumere per aiutare a migliorare la formazione di collagene con l’età. Con l’avanzare dell’età, infatti, la produzione naturale di collagene diminuisce, e assumere un’adeguata quantità di vitamina C può contribuire alla formazione di nuovo collagene, che a sua volta migliora l’aspetto della pelle e aiuta a ridurre i segni del tempo.

Può aiutare a proteggere i tuoi occhi

Sebbene siano ancora necessari ulteriori studi su questo argomento, vi è una crescente ricerca sulla connessione tra vitamina C e protezione contro le malattie oculari legate all’età, come la cataratta e la degenerazione maculare. La Harvard School of Public Health afferma che vi sono risultati promettenti, ma sono necessarie ulteriori ricerche per verificare l’efficacia degli integratori di vitamina C sulla prevenzione della cataratta.

Come assumere abbastanza vitamina C

Ora che conosci i benefici dell’assunzione di vitamina C dopo i 50 anni, quanto dovresti assumerne? La dose raccomandata è di circa 90 milligrammi per gli uomini adulti, e 75 milligrammi per le donne adulte.

Si consiglia inoltre di non superare i 2.000 milligrammi di vitamina C al giorno, soprattutto se non si desidera avere mal di stomaco o problemi di indigestione, ma questo non dovrebbe essere un problema poiché la maggior parte degli integratori contiene tra 500 e 1.000 milligrammi per capsula. Ovviamente, prima di assumerli è sempre necessario consultare il proprio medico.

