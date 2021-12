Diabete: il miglior integratore per ridurre di almeno un quarto i valori di colesterolo e glicemia

Per chi soffre di diabete è fondamentale tenere sotto controllo la glicemia prima di tutto attraverso la dieta. La scienza però sta cercando di capire se vi siano nuove sostanze che possano aiutare a mantenere i giusti livelli di zuccheri nel sangue. Un integratore naturale potrebbe effettivamente offrire risultati promettenti e ridurre le concentrazioni del 26%.

Parliamo della berberina di cui alcuni studi hanno evidenziato i potenti effetti in quanto a riduzione della glicemia. Si tratta di un alcaloide presente in diverse piante come uva, crespino e idraste.

L’assunzione di 500 mg di berberina tre volte al giorno sembra riesca a migliorare il controllo della glicemia e di altri marcatori del diabete di tipo 2 al pari dell’assunzione di 1500 mg del farmaco per il diabete Metformina.

E se presi insieme, metformina e berberina lavorano in sinergia per un controllo del glucosio ancora migliore.

In una serie di tre studi, utilizzando circa un grammo di berberina al giorno per 1-3 mesi in persone con sindrome metabolica o diabete di tipo 2, si è evidenziato come la glicemia a digiuno sia diminuita del 17-26%.

Tra l’altro, alcune prove suggeriscono che lo stesso integratore di berberina può ridurre il colesterolo LDL e i trigliceridi nei diabetici di tipo II e possibilmente portare a un piccolo aumento del colesterolo HDL (“buono”).

C’è da specificare però che la berberina ha un alto potenziale di interazione con i farmaci, in alcuni casi anche gravi. Si tratta di un integratore generalmente sicuro a dosi normali, ma sono necessarie ulteriori ricerche a lungo termine sulla sua sicurezza.

Più che mai, dunque, è bene evitare il fai da te, chiedendo sempre consiglio al proprio medico prima di utilizzare qualsiasi tipo di integratore.

Fonte: PubMed / Examine

