Carenza di vitamina D: il segno da cercare quando ci si sveglia al mattino in inverno

La vitamina D detta anche vitamina del sole è fondamentale per il nostro benessere. Ecco i segni di carenza a cui fare attenzione

E le giornate sono fredde e le notti lunghe, senza dimenticare che siamo nel bel mezzo della pandemia, ed è proprio in questo periodo che si ha bisogno di un sistema immunitario forte e in salute, e la vitamina D gioca un ruolo essenziale in tutto ciò. Purtroppo, proprio durante l’inverno i livelli di questa vitamina possono diminuire e, nel peggiore dei casi, scendere al di sotto dei livelli minimi.

Come rendersi conto che si ha una carenza? Uno dei segni a cui prestare massima attenzione è la stanchezza, soprattutto appena svegli. Perché la vitamina D è importante in questo senso? Poiché è in grado di migliorare e contrastare i segni di affaticamento.

Il secondo sintomo è la sudorazione della testa: un segno comune di una mancanza della vitamina del sole; anche sentirsi particolarmente tristi, potrebbe essere in parte dovuto a bassi livelli di vitamina D. Il motivo? La serotonina, nota anche come ormone della felicità, ha bisogno della vitamina D per essere prodotta nel cervello. Un altro segno tangibile sono i muscoli deboli, soprattutto negli anziani che possono presentare una debolezza muscolare legata a una mancanza di adeguati livelli di tale vitamina.

L’aumento di peso è un altro segno di carenza e la ricerca suggerisce che bassi livelli di vitamina D sono collegati all’obesità; infatti, i pazienti con livelli più alti hanno riscontrato una percentuale più bassa di grasso corporeo.

Ossa e articolazioni doloranti, in particolare alle ginocchia e alla schiena, sono la prova che è necessario aumentare i livelli di questa vitamina. Per quanto riguarda la salute mentale, gli studiosi hanno osservato che i pazienti con carenza hanno circa 11 volte più probabilità di sviluppare la depressione rispetto a quelli con livelli ottimali di vitamina. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore per giungere a una conclusione definitiva.

Quindi, in caso di questi sintomi è consigliabile consultare il proprio medico e assumere integratori, anche per rafforzare il sistema immunitario e aiutare a combattere le infezioni tipiche di questo periodo. Oltre agli integratori, però, un altro modo per aumentare i livelli di vitamina D durante l’inverno è integrare questo micronutriente essenziale tramite l’alimentazione prediligendo, ad esempio, cibi come funghi, cicoria, cavolo nero e broccoli.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Sulla vitamina D ti potrebbe interessare: