Bloccato lo spot dell’integratore alimentare Humana Difensil Immuno: è pubblicità ingannevole

L’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) ha ordinato la sospensione della messa in onda dello spot di Humana Difensil immuno, integratore alimentare consigliato per aumentare le difese immunitarie.

La pubblicità veniva trasmessa in radio e recitava: “Riaprono le scuole, Difensil ci vuole. Più forti le difese, pronti a nuove imprese!” – “Difensil Immuno di Humana. Dai più difesa alle sue difese!”.

Lo IAP ha stabilito che una parte dello spot – la frase “più forti le difese” – violava l’articolo del Codice di Autodisciplina relativo alla comunicazione commerciale ingannevole e, di conseguenza, ne ha ordinato la cessazione della messa in onda.

“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale in esame non è conforme all’art. 2 del Codice di Autodisciplina, limitatamente alla frase “più forti le difese”, e ne ordina la cessazione”, si legge nella decisione.

Non è la prima volta che l’azienda Humana viene ripresa per pubblicità ingannevole. In passato l’Antitrust ha già multato Humana Italia per aver utilizzato claim salutistici non approvati allo scopo di pubblicizzare i propri prodotti.

Nel 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti sanzionato Humana Italia per 110mila euro per aver mandato in onda spot ingannevoli. In quel caso si trattava di integratori alimentari destinati soprattutto ai bambini, consigliati per il corretto sviluppo delle ossa e per il trattamento di diversi disturbi, tra cui la chetosi.

I claim degli integratori Ditrevit Forte, Ditrevit Forte K50, Difensil Junior, Colecalcium bustine e sciroppo e ChetoNex non erano stati approvati e dunque le proprietà attribuite ai prodotti rappresentavano un messaggio ingannevole per i consumatori.

Fonti di riferimento: IAP/AGCM

