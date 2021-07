Alterazione del ciclo mestruale? La soluzione arriva dal Mediterraneo ed è naturale!

Il ciclo mestruale è parte integrante della vita di ogni donna ma non sempre viene vissuto con serenità e in alcuni casi può presentare problemi. Non parliamo solo di ciclo irregolare ma anche ad esempio di amenorrea o polimenorrea, sindrome premestruale, endometriosi fino ad arrivare a difficoltà nel concepimento. In alcune situazioni vengono consigliate terapie ormonali, in alternativa esistono però delle ottime soluzioni naturali come quelle offerte dalla linea di integratori nutraceutici Sestre.

Dolori che precedono la comparsa delle mestruazioni ma anche irregolarità nel ciclo, amenorrea (assenza di mestruazioni) o ancora polimenorrea (mestruazioni più frequenti del normale) sono problematiche che devono affrontare molte donne, così come l’endometriosi.

Si tratta di condizioni che possono causare difficoltà nei rapporti sociali e sessuali, infertilità o complicazioni durante la gravidanza, diventando spesso invalidanti per la maggior parte delle donne. Ecco perché vanno prontamente affrontate, ma la buona notizia è che possiamo farlo anche con l’aiuto di soluzioni naturali e che arrivano direttamente dal Mediterraneo.

Ad offrirle è Sestre, una startup innovativa italiana che ha creato una linea di integratori naturali pensati e studiati per adattarsi ad ogni fase della vita delle donne: dal primo ciclo fino alla gravidanza. Il vantaggio è che queste soluzioni, oltre ad essere completamente naturali, sono anche supportate da un’ampia ricerca scientifica ed è per questo che possono essere una valida alternativa alle classiche terapie ormonali.

Tutti i prodotti utilizzano il meglio che la Dieta Mediterranea offre, ovvero cibi tipici della nostra alimentazione e i loro preziosi principi attivi, ovviamente quelli che meglio si adattano alle disfunzioni delle donne. La scelta non è certo casuale, la Dieta Mediterranea è considerata il miglior regime nutrizionale al mondo, oltre che patrimonio immateriale dell’umanità, ed è ricca di molecole nutraceutiche con proprietà salutistiche, alcune delle quali in grado di apportare benefici comunicando con il nostro DNA (note come attivatori epigenetici).

Tra i componenti principali degli integratori Sestre vi sono l’uva ricca in Resveratrolo, Agnocasto, Vitamina D, e Vitamina E ma anche estratti di broccoli, carciofi e finocchi. Fondamentale anche la presenza di Metil-Folato, Acido Folico nella forma bioattiva, ovvero direttamente assorbita dall’organismo. Si tratta di una vitamina del gruppo B che è un vero e proprio alleato delle donne, anche (e soprattutto) di quelle che stanno cercando una gravidanza.

Ma scopriamo più da vicino questi prodotti 100% naturali.

Fert Donna

I dolori mestruali possono rappresentare dei piccoli fastidi per alcune donne ma per altre trasformarsi in disturbi invalidanti. Questo integratore aiuta non solo a regolarizzare il ciclo ma può anche essere utile in caso di amenorrea o nella sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Chi soffre di dolori mestruali forti, tipici della Sindrome Premestruale, troverà lo stesso giovamento grazie ai suoi principi attivi tra cui il Resveratrolo, Vitamina D, Vitamina E e Agnocasto.

Fert Endometriosi + Colon

Per chi soffre di endometriosi o endometriosi intestinale è ottima la combinazione di due integratori: Fert più Colon. Il primo unisce estratti naturali di alimenti della Dieta Mediterranea, vitamine, Sali minerali e antiossidanti, ad una serie di altri principi attivi utili a regolarizzare il sistema ormonale femminile.

Il secondo, disponibile sia in capsule che in bustine, grazie ai suoi principi attivi (tra cui Epigenox® che contiene la quercetina) favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale rinforzando le difese immunitarie ad equilibrando i livelli di estrogeni dell’organismo.

Altri vantaggi di questo integratore sono che stimola la digestione, regola la motilità intestinale, favorisce il controllo del peso (grazie alla presenza dell’arancio amaro) e ha proprietà antiossidanti.

Vi ricordiamo che un microbiota intestinale in salute è fondamentale anche per favorire fertilità e concepimento.

Fert Concepimento

In caso di problemi di fertilità, si possono sperimentare i benefici di questo integratore che unisce insieme le vitamine, i minerali e gli antiossidanti più indicati per regolarizzare le funzioni ormonali femminili e migliorare la qualità ovarica. È stato studiato scientificamente per favorire il concepimento grazie alla presenza di principi attivi come Resveratrolo, Agnocasto, Maca, Coenzima Q10 e Metil-Folato, Acido Folico subito biodisponibile per l’organismo.

Fert Mamma

Questo integratore è pensato per una fase delicatissima della vita della donna, la gravidanza. È consigliato dunque a tutte le neomamme per affrontare al meglio i 9 mesi, con il giusto sostegno di vitamine, sali minerali ed estratti naturali.

È stato studiato scientificamente per favorire il benessere non solo delle donne in gravidanza ma anche di quelle in allattamento. Aiuta inoltre lo sviluppo del bambino. Il tutto grazie alla presenza di Omega 3, DHA, Metil-Folato e Olivattiva™, estratto standardizzato di Ulivo dall’azione antiossidante e antinfiammatoria.

Oltre ad essere realizzati con il meglio della Dieta Mediterranea, gli integratori Sestre sono anche particolarmente attenti all’eco-sostenibilità (con packaging totalmente riciclabili) e 100% naturali. Un vantaggio in più, perché la nostra salute è importante così come quella dell’ambiente.