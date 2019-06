Integratori di curcuma, altri 4 prodotti associati ai casi di epatite (LISTA aggiornata al 31 maggio 2019)

Integratori a base di curcuma ed epatite, proprio come un grande domino, stanno venendo giù uno dopo l'altro i vari prodotti a base di curcumina a cui sarebbero riconducibili i casi di epatita colestatica acuta accertati dal ministero, che aumentano e salgono da 15 a 16. E si amplia, anche, la lista degli integratori segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità che raggiunge quota 20.

Altri quattro prodotti, infatti, sono stati individuati come responsabili della malattia e predisposto il ritiro in attesa di ulteriori accertamenti dei seguenti lotti e marca:

ArtDol Naturetica , in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) - lotto 18N142 con scadenza 12/2022 - prodotto da Naturetica Bielli S.a.s.

, in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) - lotto 18N142 con scadenza 12/2022 - prodotto da Naturetica Bielli S.a.s. Curcuma Max Naturetica , in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) - lotto 181214 con scadenza 12/2022 - prodotto da Naturetica Bielli S.a.s.

, in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) - lotto 181214 con scadenza 12/2022 - prodotto da Naturetica Bielli S.a.s. Curcuma Max Naturetica , in confezione da 60 capsule (39 grammi) - lotto 181210 con scadenza 12/2022 - Naturetica Bielli S.a.s.

, in confezione da 60 capsule (39 grammi) - lotto 181210 con scadenza 12/2022 - Naturetica Bielli S.a.s. Good Joint Benessere Pharma, in confezione da 120 compresse (96 grammi) - lotto 190503 con scadenza 05/2023 prodotto da Benessere Pharma S.r.l.

Individuati inoltre i lotti relativi ai prodotti Varsalis, Cartijoin Forte e Movart, le cui marche erano già segnalate nei giorni scorsi

Ecco dunque la lista aggiornata al 31 maggio degli altri 16 integratori di curcuma segnalati fino ad oggi:

Versalis - lotto I 0187 con scadenza 01/2022 - Geofarma s.r.l. - prodotto da Labomar s.r.l. Rubigen curcuma e piperina - lotto 250119 - Naturfarma Curcumin+piperin - Vegavero - prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino Tendisulfur Forte bustine - Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l. Cartijoint Forte - lotto 24/18 - Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia s.p.a. Curcuma liposomiale più pepe nero - lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da Laboratories Nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi Curcuma 95% Maximum - lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da Ekappa Laboratori s.r.l. per conto di Naturando s.r.l. Curcuma complex - B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop Tumercur - Sanandrea MOVART - lotto M70349scadenza 08/2019 - Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg - Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta Curcuma "Buoni di natura" - Terra e Sole Curcumina Plus 95% - lotto 18L823 - NI.VA prodotto da Frama Curcumina 95% Kline - lotto 18M861 - NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina [email protected] - lotto 2077-LOT 19B914 - NI.VA prodotto da Frama Curcumina Plus 95% piperina [email protected] - 18c590 - NI.VA prodotto da Frama

Il Ministero sta predisponendo verifiche e lavorando per studiare la situazione al fine di riuscire ad individuare da dove abbia avuto inizio la contaminazione di epatite colestatica acuta che, ricordiamo, non è infettiva, né contagiosa. In attesa delle analisi su tutti i prodotti segnalati, si invitano i consumatori, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di questi integratori.

Si ricorda, inoltre che gli integratori a base di curcuma potrebbero interferire con alcuni farmaci ed è sconsigliato l'utilizzo se si assumono questi medicinali.

Simona Falasca