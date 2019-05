Integratori a base di curcuma: i casi di epatite accertati dall'ISS sono 10. MARCHE e LOTTI

Nuovi integratori alla curcuma ritirati per rischio epatite. Si parla di ben 9 casi, anche se il numero è salito a 10. A confermarlo è stato il Ministero della salute.

È ancora allarme per gli integratori a base di curcumina. Inizialmente, i casi accertati di epatite erano stati 2, poi il numero era salito a 9 ma in questi giorni ci sono state altre segnalazioni.

Secondo quanto riportato dalle autorità ministeriali, il 17 maggio scorso l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato ben 9 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, legati al consumo di curcuma.

"Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite. I consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporamente il consumo di tali prodotti" si legge nell'avviso.

La scorsa settimana, erano stati ritirati solo 2 integratori ma adesso la lista di quelli a rischio si è allungata.

AGGIORNAMENTO DEL 22 MAGGIO

Ieri, l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma. Sono in corso una serie verifiche da parte delle autorità sanitarie.

"Il decimo caso è stato associato al consumo di: Curcuma 95% Maximum lotto 18L264 scadenza 10/2021 prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l."

Qui la lista di tutti i prodotti segnalati:

Curcuma complex B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop

Tumercur Sanandrea

MOVART Scharper SpA stabilimento a Nichelino

Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta

Curcuma "Buoni di natura" Colfiorito

Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 NI.VA prodotto da Frama, scadenza 10/2021

Curcumina 95% Kline lotto 18M861 NI.VA prodotto da Frama, scadenza 11/2021.

Curcumina Plus 95% piperina [email protected] lotto 2077-LOT 19B914 NI.VA prodotto da Frama

Curcumina Plus 95% piperina [email protected] 18c590 NI.VA prodotto da Frama

Nel caso di curcumina Plus 95%, lotto di produzione 18L823 e curcumina 95%, lotto di produzione18M861, anche la società che li produce aveva pubblicato un avviso sul proprio sito in cui invitava chi li avesse acquistati a mettersi in contatto con la ditta.

L’Istituto Superiore di Sanità aveva confermato che si trattava degli integratori prodotti da NI.VA di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C con sede legale in via Padova 56, Vigonza (PD), prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. A Noventa Padovana (PD).

Cosa sta accadendo?

Il ministero e l’Istituto Superiore di Sanità hanno nominato una commissione di esperti per studiare la situazione. La curcumina infatti non è pericolosa, anzi. Per questo si sta cercando di capire quale sia l'origine della contaminazione responsabile dei casi di epatite, contaminazione che riguarda diversi marchi e prodotti.

In ogni caso, se li avete acquistati evitate di utilizzarli.

