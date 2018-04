Il cambio di stagione, l’ora legale, le giornate più lunghe: in primavera il nostro corpo affronta tante novità e spesso ne risente. Tra stanchezza, pelle spenta e abbassamento delle difese immunitarie… non sentite anche voi il bisogno di una marcia in più?

Dalla Natura arriva un sostegno prezioso: gli integratori B!TONIC 100% vegan, formulati da un team scientifico di nutrizionisti, farmacisti e medici specializzati. In Austria e in Germania hanno già ottenuto l’acclamazione popolare perché versatili e adatti davvero a tutti: bambini, anziani, uomini e donne (anche durante l’allattamento e la menopausa). Tutto questo grazie a dosaggio equilibrato, elevata biodisponibilità, assenza di allergeni e di OGM. Ma c’è un altro motivo che li rende speciali.

B!TONIC abbraccia infatti una filosofia di sostenibilità ambientale ma anche di impegno sociale. Investe in numerosi progetti a supporto di bambini meno fortunati, ragazze madri e donne vittime di abusi. L’acquisto degli integratori B!TONIC fa bene alla nostra salute e aiuta le fondazioni ABC-ul Nutriției (in Romania) e Fundația Bitonic (in Moldavia). Così diamo una mano a noi stessi e agli altri!

Pronti a scoprire i prodotti che amiamo di più?

Forza e concentrazione: Rosa Spirit

Studio, lavoro, sport e altri mille impegni quotidiani ci mettono a dura prova. Il nostro corpo, per rendere al meglio, ha bisogno di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (fonte: OMS). L’integratore Rosa Spirit fornisce le porzioni di frutta e verdura consigliate e tutte le vitamine del gruppo B. Il massimo del sostegno per ridurre la stanchezza e aumentare la concentrazione!

Sprint di energia – Red Energy/Real Energy

Carenza di ferro e minerali? Red Energy (a breve “Real Energy”) è un mix di vitamine, minerali e oligoelementi che agiscono contro stanchezza, difficoltà di concentrazione, malumore e astenia. Un vero e proprio slancio di energia!

Salute di ferro - Orange Immune

Una flora batterica sana garantisce l’assorbimento di vitamine e minerali che rafforzano il nostro sistema immunitario. Per questo è importante trattarla bene! Orange Immune è l’alleato ideale in ogni periodo dell’anno per prevenire i malanni di stagione: contiene inulina (prebiotico che favorisce una buona flora intestinale), acerola, zinco e zenzero (ottimi per le difese immunitarie).

Ossa e muscoli d’acciaio – Silver Bones

Un toccasana per ossa, articolazioni, tendini, cartilagine, denti e muscoli. Silver Bones è una sapiente combinazione di calcio, glucosamina, manganese, vitamina K2 e D2. Il miglior integratore per chi ha subito fratture o lesioni, ma anche per le donne in menopausa e per gli sportivi che svolgono sforzi intensi!

Detox - Terra Liver

Questo è il periodo migliore dell’anno per disintossicare il nostro organismo, a partire dal fegato. Il fegato è un organo importantissimo che elimina le sostanze nocive dal sangue e produce bile, fondamentale nei processi di digestione. Troppi farmaci, grassi, zuccheri e alcol possono danneggiarlo ed è qui che interviene Terra Liver: una miscela di curcuma, piperina, estratto di carciofo e colina per una forte azione detossinante e disintossicante!

Sonno sereno - Blue Sleep

Dormiamo davvero bene? Anche i disturbi del sonno più lievi possono portare a stanchezza, suscettibilità e malumore durante la giornata. Blue Sleep migliora la qualità del sonno e ci fa svegliare con la giusta carica. Non è un sonnifero, ma un composto naturale a base di melissa limoncella, luppolo e vitamine B. Consigliatissimo per le donne in menopausa.

Contro il colesterolo cattivo – Golden Oils

Chi dice che l’Omega-3 si trova solo nel pesce? Golden Oils è un integratore a base di acidi grassi essenziali Omega-3 di origine vegetale. Si ottiene a partire da microalghe di acquacolture ecologicamente controllate: nessun metallo pesante nocivo come mercurio, piombo o altre impurità. Adatto a vegetariani, vegani e a chiunque abbia una coscienza ecologista, dal momento che evita lo sfruttamento degli stock ittici. Una soluzione completamente naturale per il benessere delle nostre funzioni cerebrali, visive, cardiache e per controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

Contro l’invecchiamento - Yellow Vibration/Antiox

Un vero e proprio esercito di principi attivi naturali per combattere l’invecchiamento: resveratrolo, estratti di tè verde, mirtillo rosso e rame. L’arma segreta: il loro forte potere antiossidante! Yellow Vibration (a breve “Antiox”) aiuta a neutralizzare i radicali liberi e previene le conseguenze di uno stile di vita stressato e squilibrato.

Oltre ai prodotti elencati, sono in arrivo altri due integratori Green Metabolism stimolare il metabolismo e e B!TONIC Man per aumentare la carica sessuale maschile. L’attività di ricerca B!TONIC non si ferma mai: l’obiettivo è soddisfare le esigenze di tutti in modo naturale, seguendo i più alti standard qualitativi tedeschi e i più recenti risultati della scienza nutrizionale.