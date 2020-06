La NASA condivide il video di come apparirà l’eclissi solare anulare di questo fine settimana

Ormai manca pochissimo. Il 21 giugno sarà possibile ammirare uno degli spettacoli che il cielo possa offrire: l’eclissi di sole. E in attesa di assistere a quest’evento, la Nasa ha pubblicato un video che mostra come apparirà l’eclissi solare anulare di questo fine settimana.

Nella sezione Astronomy Picture of Day, l’Agenzia spaziale americana ci ha regalato un assaggio di ciò che vedremo. Anche se in Italia saremo meno fortunati, da diverse aree del pianeta il sole sarà totalmente oscurato dall’ombra della luna.

Ricordiamo che l’eclissi solare anulare si verifica quando la luna è ad una tale distanza dalla Terra da coprire completamente il sole, il che si traduce in un “anello di fuoco” attorno alla luna oscurata mentre il sole passa dietro di essa.

Il video pubblicato in questi giorni dalla Nasa è stato girato nel 2013 durante l’eclissi solare anulare visibile dall’Australia occidentale.

“In un’eclissi anulare, la Luna è troppo lontana dalla Terra per bloccare l’intero Sole, e al massimo lascia un anello di fuoco in cui la luce del sole si riversa attorno ad ogni bordo della Luna. Il video time-lapse in primo piano registrò anche l’eclissi attraverso l’alta rifrazione dell’atmosfera terrestre appena sopra l’orizzonte, facendo apparire appiattiti anche Sole e Luna nascenti” spiega la Nasa.

Il filmato è davvero suggestivo perché è riuscito a catturare l’evento attraverso l’alta rifrazione dell’atmosfera terrestre, proprio sopra l’orizzonte.

Dal Solstizio all’eclissi di sole

A inaugurare l’arrivo dell’estate è dunque il sole, il vero protagonista del mese di giugno. Il 20 infatti avrà luogo il solstizio, ossia il giorno che dà inizio all’estate e in cui si registra il maggior numero di ore di luce di tutto l’anno. Quest’anno il solstizio cade precisamente alle ore 23.44.

Poche ore dopo, la nostra stella sarà di nuovo al centro dell’attenzione. Il 21 giugno, l’eclissi anulare di sole sarà visibile da Africa, Arabia Saudita, India, Cina e dagli stati insulari dell’Oceano Pacifico.

L’eclissi di sole dall’Italia

In Italia sarà visibile solo parzialemte e a sud della latitudine 43° N circa. Ciò significa che si potrà ammirare dalle località situate all’estremo sud-est ma non sarà visibile dal centro-nord. Il sole apparirà in ombra di primo mattino. Ecco gli orari indiati dall’Unione Astrofili Italiani:

A Roma sarà osservabile dalle 7:18 alle 7.46

a Peschici nel Gargano dalle 7:11 alle 7:55

a Catania dalle 6:56 alle 7:57

Qui una simulazione di ciò che si vedrà da Palermo:

Grazie a Internet, avremo comunque la possibilità di seguire l’evento in streaming qui

Fonti di riferimento: Apod/Nasa, Uai

LEGGI anche:

In arrivo la splendida eclissi anulare di Sole, parzialmente visibile anche in Italia

Preparati, perché potrai vedere un’eclissi anulare solare e un’eclissi lunare questo giugno

Lo scatto perfetto: l’uomo e il dromedario nel bel mezzo del deserto incorniciati da un’eclissi solare