Venere splende nel cielo di novembre: a fine mese il massimo di visibilità del 2021

Non ci abitueremo mai, ci meraviglieremo sempre ammirando Venere in cielo: il 28 novembre il corpo celeste più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna raggiungerà il massimo di visibilità di tutto il 2021. Un appuntamento, tempo permettendo, che non possiamo perdere.

2 ore e 46 minuti di spettacolo: per tutto questo tempo Venere sarà regina in cielo con il Sole ormai tramontato e con una luna a meno del 50% di visibilità, in fase decrescente. Se il meteo sarà clemente, potremo dunque osservare il pianeta agevolmente già nel tardo pomeriggio e nel corso delle prime ore della sera.

Come spiega l’UAI, Venere era già visibile e nel corso di tutto novembre lo sarà sempre di più, quindi affacciamoci sempre dopo il tramonto, volgendo lo sguardo verso la costellazione del Sagittario, dove il pianeta resterà praticamente per tutto il mese (nella mappa il cielo del 28 novembre alle 18 circa).

UAI

