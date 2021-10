Stasera il romantico bacio della Luna con Venere, la regina del cielo di ottobre

Occhi al cielo stasera 9 ottobre, dopo il crepuscolo, per la splendida congiunzione di Venere con la Luna. Da non perdere!

Come spiega l’UAI, Venere ha vissuto un’estate poco brillante: tra giugno e settembre, infatti, ha tramontato sempre circa un’ora e mezza dopo il Sole. Ma finalmente ora si “risveglia”: alla fine del mese Venere tramonta quasi 2 ore e 20 minuti dopo il Sole.

Per tutto il mese possiamo agevolmente ammirare a occhio nudo il pianeta, luminosissimo, volgendo lo sguardo ad Sud-Ovest al crepuscolo serale. La sua passeggiata celeste di ottobre inizia nella costellazione della Bilancia fino al 7 del mese, quando farà il suo ingresso nello Scorpione; il giorno 21, invece, entrerà nella costellazione dell’Ofiuco.

In questa camminata celeste non poteva non incontrare il nostro pianeta: il 9 ottobre, poco dopo il tramonto del Sole, una sottile falce del nostro satellite incontrerà il pianeta nella costellazione dello Scorpione, vicino al limite con la Bilancia. Tempo permettendo, spettacolo assicurato (nella mappa il cielo del 9 ottobre alle 19:30 circa).

Stando a quanto riportato da EarthSky, gli osservatori nell’emisfero australe potranno vedere la congiunzione con una Luna più alta sull’orizzonte, ma anche noi “del nord” non saremo lasciati soli.

Il tutto nell’attesa della splendida Luna del Cacciatore, attesa il 20 del mese.

Leggi anche: Luna del Cacciatore: arriva la prima luna piena d’autunno, potrebbe essere arancione

Un mese, davvero, da non perdere.

Fonti: UAI / EarthSky

