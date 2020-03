Venere danza con la luna: quando ammirare la spettacolare congiunzione

Il cielo regala ancora un’altra meraviglia. Domani sera infatti la luna e Venere saranno a due passi l’una dall’altra dando vita a una bella congiunzione.

In questi giorni, o meglio in queste notti, è il cielo a offrire spettacolo e qualche attimo di distrazione dall’emergenza coronavirus. Anche se nel mese di marzo abbiamo ammirato una serie di allineamenti di pianeti, questo di domani tra la Luna e Venere sarà l’unico osservabile in orario serale. Gli altri, seppur suggestivi, sono stati in piena notte come la congiunzione tra Luna, Marte, Giove e Saturno.

Questa volta invece l’orario sarà più adatto anche a chi non soffre di insonnia. La congiunzione infatti sarà osservabile subito dopo il tramonto del sole. Non appena il chiarore della nostra stella si sarà affievolito, a ovest vedremo apparire una sottile falce di luna crescente accompagnata dal luminoso pianeta Venere.

I due corpi celesti si troveranno nella costellazione del Toro, non lontani dall’ammasso stellare delle Pleiadi e dalla stella Aldebaran per noi che li osserviamo dalla Terra.

La mappa che segue mostra il cielo occidentale, alle 18 circa.

La congiunzione sarà visibile all’incirca fino alle 21.15, poi la luna e Venere tramonteranno a Nord-Ovest, non prima di averci regalato uno spiraglio di celestiale bellezza.

Fonti di riferimento: Uai

