Non perdere lo spettacolo delle stelle cadenti di Natale! Le ursiadi visibili fino al 28 dicembre

Puntiamo gli occhi al cielo: splendono le Ursidi, le meteore di Natale, attive fino al 28 dicembre. Natale sotto le stelle, con una Luna presente ma che non precluderà, tempo permettendo, il romantico show.

Come spiega l’UAI, le Ursidi sono probabilmente legate alla cometa 1790 II Mechain / Tuttle. Di solito lo sciame produce brevi flash occasionali e qualche incremento più duraturo ma meno intenso.

L’attività visuale era in realtà conosciuta sin dall’antichità ed è stata poi confermata in tempi più recenti osservazioni fotografiche e video. Il radiante delle Ursidi, visibile tutta la notte, raggiunge la maggiore altezza al crepuscolo mattutino a oltre 50 gradi di altezza sull’orizzonte. La Luna, visibile per circa il 70% sarà in realtà un possibile disturbo solo al crepuscolo.

E quest’anno c’è di più.

“Il 2020 è un anno in cui sarà il caso di tener sotto controllo l’apparizione di questo sciame, dato che la cometa d’origine, la 8P/Tuttle, arriverà al perielio nell’agosto del 2021 – spiega infatti l’Uai – e solitamente viene osservato un numero maggiore di queste meteore proprio nell’apparizione che lo precede”.

Quindi la frequenza di stelle potrebbe essere anche più intensa del solito (nella mappa il cielo del 24 dicembre alle 23.30 circa) In un anno in cui di desideri – immaginiamo – ne abbiamo tutti tanti.

Buon Natale sotto le stelle!

