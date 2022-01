Ecco la mappa 3D più larga e accurata dell’Universo: contiene quasi 8 milioni di galassie (ed è solo l’inizio)

L’Universo è sempre più “visibile”: il DESI ha creato la mappa più grande e dettagliata del cosmo mai realizzata prima

L’Universo è sempre più “visibile”: il Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ha creato la mappa più grande e dettagliata del cosmo mai realizzata prima. Ed è appena il 10% di quello che in 5 anni il potentissimo strumento potrà realizzare.

Il progetto DESI, una collaborazione scientifica internazionale guidata dal Lawrence Berkeley National Laboratory (Usa), ha concluso i primi sette mesi della sua indagine battendo tutti i record precedenti di analisi sulle galassie tridimensionali.

La mappa dell’Universo che ha generato è la più grande e dettagliata di sempre ed è solo il 10% circa di quello che potrebbe realizzare in 5 anni di missione. Una volta completata promette di fornire infatti dettagli sull’energia oscura, dando a fisici e astronomi le chiavi per una migliore comprensione del passato e del futuro del cosmo.

C’è molta bellezza in questo – spiega Julien Guy, coautore del lavoro – Nella distribuzione delle galassie nella mappa 3D, ci sono enormi ammassi e filamenti. Sono le strutture più grandi del firmamento. Ma al loro interno trovi un’ impronta dell’Universo primordiale e la storia della sua espansione da allora

Proposto oltre un decennio fa, la costruzione dello strumento è iniziata nel 2015 fino alla sua installazione avvenuta presso il telescopio Nicholas U. Mayall da 4 metri al Kitt Peak National Observatory vicino a Tucson, in Arizona e prima “accensione” nel 2019.

Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha colpito proprio nella fase di convalida, e il telescopio è stato spento per diversi mesi, anche se alcuni lavori sono proseguiti da remoto. A dicembre 2020, Desi ha rivolto di nuovo gli occhi al cielo, testando hardware e software, a maggio 2021 era pronto per iniziare la sua indagine scientifica.

È un lavoro costante che va avanti per far funzionare questo strumento – spiega su questo Klaus Honscheid che collabora al progetto – […] Il feedback che ricevo dagli osservatori notturni è che i turni sono noiosi, cosa che prendo come un complimento