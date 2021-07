Tre sciami di meteore in 3 giorni: il cielo dà spettacolo con un diluvio di stelle cadenti

17, 18 e 19 luglio notti da non perdere: tre piogge di stelle cadenti in tre giorni consecutivi. Aquilidi, omicron Draconidi e psi Cignidi una di seguito all’altra che faranno brillare davvero le calde notti estive di luglio.

Si inizia proprio stasera con le Aquilidi, sciame ben conosciuto già nella prima metà del 900. Il radiante, ovvero il punto da cui sembra originarsi la pioggia di meteore, è osservabile tutta la notte, e già alle 23 la Luna sarà bassa sull’orizzonte, rendendo più probabile esprimere tanti desideri (nella mappa il cielo del 17 luglio alle 23 circa).

Ma non finisce qui.

Infatti anche le omicron Draconidi attendono il picco tra il 17 e il 18 del mese. Come spiega l’Uai, generalmente questo sciame mostra attività irregolare ma dalla mezzanotte in poi la Luna sarà praticamente assente, rendendo l’attività favorevole all’osservazione (nella mappa il cielo del 18 luglio alle 0.30 circa).

E affacciamoci anche la sera successiva, ci aspettano le alfa Cignidi, conosciute già nella prima metà del ‘900. Lo sciame mostra in genere meteore di debole luminosità, ma non mancano casi di eventi brillanti. Ma soprattutto, quest’anno, il picco, atteso nella notte tra il 19 e il 20 luglio, sarà molto favorevole all’osservazione, dato che dalle 23.30 non ci sarà più il disturbo della Luna (nella mappa il cielo del 20 luglio alle 0.30 circa).

Prepariamo i desideri!

Fonti di riferimento: Uai meteore

