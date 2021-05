Splendide foto della superluna “di sangue” più grande di tutto il 2021

Se hai provato a osservare e fotografare la superluna, ma tutto ciò che hai ottenuto è una minuscola macchia rossa luminosa in un cielo scuro, non è necessariamente un segno di scarsa abilità nella fotografia, ma solo la mancanza di un obiettivo adatto.

Alcuni obiettivi possono essere utilizzati per far apparire la luna molto più vicina di quanto non lo sia, creando delle foto davvero spettacolari.

Poche ore fa, in molte parti del globo, la luna ha dato spettacolo, trasformandosi in una superluna dei fiori. Il nostro satellite naturale in un solo giorno ci ha fatto due regali: un’eclissi totale e una superluna, trovandosi nel punto più vicino alla Terra di tutto il 2021.

Guarda le immagini che questi fotografi hanno catturato e condiviso su Instagram e facci sapere se anche tu sei riuscito a fare un ottimo scatto.

A breve ci attende un altro spettacolo, l’eclissi di sole visibile questa volta anche dal nostro paese. Una meraviglia dopo l’altra.

LEGGI anche: