Superluna: in arrivo la più spettacolare (e grande) del 2020

Il cielo ci regala sempre grandi soddisfazioni: l’8 aprile, mentre aspettiamo la Pasqua, alziamo gli occhi al cielo e guardiamo la Luna, sarà la più grande del 2020. Una Superluna da non perdere, sperando che arrivi davvero la rinascita per tutti.

Il termine Superluna, come sappiamo, non è ufficiale, bensì una denominazione “comune” per indicare una Luna piena che, trovandosi nel punto della sua orbita più vicino a noi (perigeo), appare più grande, anche se non lo è davvero.

Questo 2020 è particolarmente ricco di superlune: abbiamo iniziato il 9 febbraio, poi ne abbiamo avuta un’altra il 9 marzo, ora c’è questa dell’8 aprile e si aspetta un’altra il 7 maggio. Ma nessuna è stata e sarà come questa, la più vicina (e quindi apparentemente più grande) di tutto l’anno.

Il prossimo perigeo sarà raggiunto intorno alle ore 19:10 del 7 aprile, circa 8 ore prima della fase di piena. La distanza Terra – Luna sarà in quel momento di 356.908 km contro una distanza media di 384.400 km. Sarà invece Luna piena alle ore 4:35 dell’8 aprile.

Per osservare al meglio lo spettacolo, tempo permettendo, è dunque consigliato affacciarsi nella notte tra il 7 e l’8 aprile e puntare gli occhi verso la costellazione della Vergine, sull’orizzonte Sud – Sud-Ovest (nella mappa il cielo dell’8 aprile alle 2 circa).

Un curiosità: la Luna piena di aprile era chiamata Luna Rosa nella tradizione americana dal muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America simile all’ortensia, con una particolare fioritura rosata che anticipa quella primaverile tipica degli altri fiori.

Tutti pronti?

Fonti di riferimento: Unione Astrofili Italiani

