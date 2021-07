Stiamo per ammirare uno degli sciami di meteore più attesi di luglio: arrivano le Capricornidi

Ci siamo quasi. Uno degli sciami di meteore più belli e amati di questo mese sta per fare capolino. Sono le Capricornidi note anche come sigma Capricornidi. Tutto quello che c’è da sapere per ammirarle al meglio.

Le condizioni per vedere un gran numero di stelle cadenti ci sono tutte vista anche l’assenza della luna. Il nostro satellite naturale il 10 luglio raggiungerà la fase di novilunio e anche nei giorni successivi sarà praticamente invisibile. Ciò renderà il cielo ancora più buio, se non sarà l’inquinamento luminoso a rovinare lo spettacolo.

Come osservare le Capricornidi

Questo sciame è stato scoperto nel 1935-37 ed è caratterizzato da meteore molto luminose con un radiante diffuso. Ciò significa che sembrano avere origine da un’ampia porzione di cielo, che ricade nella costellazione del Capricorno, come il loro nome suggerisce. Contengono probabilmente anche frammenti dell’asteroide Adonis.

Spiega l’Unione Astrofili Italiani che il radiante sarà osservabile dalle 23 in poi e culmina verso le 3 a oltre 30° di altezza sopra l’orizzonte:

Le notti dell’11/12 e 12/13 luglio di maggiore attività quest’anno saranno favorevoli all’osservazione, data l’assenza del disturbo lunare. Le Capricornidi mostrano spettacolari meteore lente e brillanti che nella maggior parte dei casi si frammentano con una vistosa esplosione finale.

Come fare per individuarle? Occorre cercare la costellazione del Capricorno. La mappa che segue mostra il cielo delle 23 circa. Il Capricorno sarà visibile dalle 22 a sud-est.

Anche se le notti migliori sono quelle tra l’11 e il 13 luglio, anche adesso sarà possibile ammirarle.

Preparate i desideri!

Fonti di riferimento: Uai

