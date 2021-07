Stiamo per ammirare la luna del cervo, il plenilunio di luglio caro ai nativi

Luglio sarà un mese speciale per la luna. Sarà infatti l’unico del 2021 con ben 5 fasi lunari. E tra una manciata di giorni ammireremo la luna piena del cervo, cara ai nativi

Non sarà una superluna come la Luna Rosa di aprile e la Superluna dei Fiori a maggio, ma sarà comunque uno spettacolo mozzafiato da vedere. Così chiamata perché di solito a luglio le nuove corna dei cervi spuntano dalla loro fronte, questa Luna di luglio è nota anche come chiamata la Luna dei temporali – che in questa stagione tendevano a essere più frequenti.

Proprio come ogni altra luna piena dell’anno, c’è una ragione per cui essa nel tempo ha assunto questi appellativi. Secondo l’Almanacco dell’Antico Contadino, il motivo per cui si chiama Buck Moon è che ai cervi maschi crescono le corna da adultie in questo momento. Tuttavia, ci sono altri soprannomi per questa luna piena, assegnati dai nativi americani. I Cree la chiamavano la Luna Muta, i Tlingit si riferiscono ad essa come la Luna di Salmone, gli Anishinaabe la chiamano luna di bacche, gli Algonchini e gli Ojibwe preferiscono la Luna di Lampone.

Quando ammireremo la luna piena di luglio

Il momento esatto sarà il 24 luglio alle 4.37 ora italiana. Con un bel cielo limpido e un buon telescopio potremo ammirarne i crateri e le caratteristiche che la rendono unica!

Fonti di riferimento: Uai

