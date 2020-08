Tripudio di stelle cadenti: sono in arrivo le “lacrime di San Lorenzo”, le meteore più attese dell’anno

Immancabili e bellissime come sempre, anche quest’anno arrivano le Perseidi, con il picco atteso il 12 di agosto. È lo sciame più famoso e probabilmente più bello dell’anno, complice la sua intensità e lo splendore del cielo estivo.

Lo sciame delle Perseidi, chiamate così perché il radiante, ovvero il punto da cui sembra siano originate, è nella costellazione di Perseo, sono in realtà originate dai residui della cometa Swift-Tuttle.

Tradizionalmente chiamate anche lacrime di San Lorenzo a causa del tradizionale picco del 10 agosto, giorno in cui si ricorda il santo, in realtà da molto tempo il picco si è spostato: quest’anno, in particolare, è atteso il 12 del mese, quando aspettiamo fino a 100-120 meteore all’ora.

Ma niente paura per chi ama le tradizioni: lo sciame è attivo dal 15 luglio al 24 agosto, quindi il 10 del mese non è affatto escluso si possa osservare qualche meteora, ed esprimere i desideri proprio nella magica notte di San Lorenzo.

Come spiega l’UAI, quest’anno siamo poi particolarmente fortunati: il disturbo della Luna, comunque alquanto bassa sull’orizzonte, sarà presente solamente nelle ore che precedono il crepuscolo mattutino e il 12 la sua visibilità è comunque inferiore al 50%.

Le Perseidi potranno essere ammirate dal tramonto dell’11 agosto, quando il radiante sarà pochi gradi sopra l’orizzonte, fino alle prime luci dell’alba quanto questo sarà molto alto in cielo. Nella mappa il cielo del 12 agosto all’1 circa: puntiamo tutti lo sguardo verso Nord-Est e prepariamo tanti desideri, perché lo spettacolo si promette incantevole.

E c’è di più, perché, fatto il carico di stelle, all’alba del 15 agosto il nostro satellite entrerà in congiunzione con la splendida Venere, regalandoci un altro spettacolo con cui festeggiare l’atteso Ferragosto (nella mappa il cielo del 15 agosto alle 4 circa).

Da non perdere!

Fonti di riferimento: UAI / UAI meteore

