A fine gennaio arriva una pioggia di stelle cadenti: occhi al cielo per le alfa Leonidi

Pioggia di stelle cadenti a fine gennaio, che così ci saluta all’insegna degli spettacoli celesti. È il momento delle alfa Leonidi, uno sciame che quest’anno sarà particolarmente visibile in assenza del disturbo lunare. Da non perdere!

Come spiega l’Uai, le alfa Leonidi, così chiamate perché il radiante, ovvero il punto da cui sembra si originino, è situato nella costellazione del Leone, sono state in realtà poco studiate ma è noto come siano caratterizzate da meteore in prevalenza di media luminosità.

Quest’anno però il radiante sarà visibile per grande parte della notte, in particolare dalle ore 21 in poi, per culminare verso le ore 2 a quasi 60° sopra l’orizzonte.

Attive dal 13 gennaio al 13 febbraio, nelle notti del 30/31 e 31/01 gennaio è attesa la maggiore attività, quando saranno anche particolarmente favorevoli all’osservazione, data la completa assenza del disturbo lunare (il nostro satellite è in fase calante e sarà Luna Nuova proprio l’1 febbraio).

Nella mappa il cielo dell’1 febbraio alle 2 circa, al massimo del radiante in cielo. Ma già a partire della sera del 31 gennaio sarà possibile cogliere qualche stella.

Prepariamo i desideri!

Fonti: Uai / Uai meteore

