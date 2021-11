Spettacolo nei cieli del Salento! Avvistato un bolide luminoso, seguito da un boato

Architettura e design: imparare dal passato per un futuro migliore

Show mozzafiato in Puglia! Ieri sera, poco dopo 19.00, nei cieli del Salento è apparsa una bellissima scia luminosa, lasciando a bocca aperta diverse persone che hanno avuto la fortuna di ammirarla. Al passaggio della scia verdastra è seguito un forte boato. Sono stati centinaia gli avvistamenti segnalati dai residenti e tanti si sono domandati di che fenomeno si trattasse.

LUMINOSO (… e rumoroso) BOLIDE AVVISTATO DAL SALENTO? Aggiornamento delle ore 22:05.CONFERMATO "L'EVENTO" CON UNA… Posted by Parco Astronomico SAN LORENZO on Wednesday, November 10, 2021

Qualcuno ha ipotizzato che fosse un meteorite. In realtà, come ha poi chiarito una nota della Protezione Civile della Puglia, quello che ieri ha attraversato il cielo del Salento non era altro che un “bolide”, ovvero una luminosissima meteora appartenente al fenomeno delle Tauridi, uno sciame meteorico che ha origine dai detriti della cometa Encke e che sta passando proprio in questi giorni.

Scia luminosa avvistata sulla Puglia centro-meridionale: la Protezione Civile segue il fenomeno.☄️🌟Nel pomeriggio-sera… Posted by Protezione Civile Regione Puglia on Thursday, November 11, 2021

Si tratta, quindi di un fenomeno assolutamente spettacolare ma che avviene più frequente di quanto si pensi e che può essere più o meno visibile a seconda delle condizioni meteorologiche.

Non sono fenomeni rari ma sono stati osservati anche in anni scorsi – spiega il dirigente della Protezione Civile regionale Mario Lerario – e che quindi non dovrebbero destare né preoccupazione, né clamore. La Protezione Civile regionale ha seguito comunque questo fenomeno con il Centro Funzionale, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.

☄ BOLIDE LUMINOSO – IL VIDEO Nella serata di oggi, poco prima delle 19, un bolide luminoso (meteora) è stato avvistato nei cieli pugliesi e lucani seguito da un boato.Diverse le segnalazioni che parlano di una scia di colore verde e poi rosso che è sfrecciata nel cielo per pochi secondi prima di scomparire.📸 Webcam di Ortelle (Le) Grazie a Ivan Posted by MeteOne Puglia e Basilicata on Wednesday, November 10, 2021

Lo scorso settembre un’altra meteora dal colore verdastro, ancora più grande e luminosa, ha incantato gli abitanti della Bretagna.

