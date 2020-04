No, non ci sarà nessun sorriso in cielo: l’allineamento di Venere, Giove e Luna è una bufala

Abbiamo bisogno di sorrisi, questo è vero. Ma il 16 maggio, purtroppo, non ci sarà alcun sorriso in cielo (e nemmeno il 17), come riportato dai social. Venere, Giove e Luna non saranno infatti allineati come erroneamente riportato, perché in zone diverse del cielo. In compenso però potremo vedere molti pianeti contemporaneamente.

Un post su Twitter della BBC annuncia che il 16 maggio Venere, Giove e una sottilissima Luna crescente si troveranno contemporaneamente in cielo formando una sorta di sorriso, con la Luna che interpreta la bocca e i pianeti due luminosi occhi. La notizia è romantica, ma purtroppo non è vera.

#HeadlineChallenge: The world needs reasons to smile – and the solar system is about to give us a helping hand. On May 16, a crescent moon, beneath Venus & Jupiter, will form a smiley face in the sky…@PeteBarronMedia goes with PUT ON A HAPPY SPACE. pic.twitter.com/G6Tmz0Lx34 — BBC Radio Tees (@BBCTees) March 30, 2020

La Luna sorge infatti all’orizzonte intorno alle 4 del 17 maggio (e comunque dopo le 3 anche il 16), quando Venere si trova ancora al di sotto. Impossibile quindi vederle insieme. Ci sarà però Giove, così come Marte e Saturno (ma per questo sarà necessario un telescopio), come si vede nella mappa.

Guardiamo quindi comunque il cielo, perché, se siamo fortunati, uno spettacolo di luci ci attende.

E illuminiamo noi tutto con i nostri di sorrisi.

Fonti di riferimento: Stellarium

