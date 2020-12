Gli scienziati rilevano uno strano segnale radio da un pianeta “alieno”

Potrebbe essere il primo segnale radio inviato fino alla Terra da un esopianeta, un corpo celeste al di fuori del nostro sistema solare. E’ un evento unico, eccezionale, quello registrato da un radiotelescopio e proveniente dalla costellazione del Boote.

Monitorando una porzione di cielo attraverso alcuni radiotelescopi, un team internazionale di scienziati guidato dalla Cornell University ha rilevato esplosioni radio emanate dalla costellazione di Boote.

Il team, guidato dal ricercatore post-dottorato della Cornell Jake D.Turner, da Philippe Zarka dell’Observatoire de Paris – Paris Sciences et Lettres University e da Jean-Mathias Griessmeier dell’Université d’Orléans hanno pubblicato i loro risultati su Astronomy & Astrophysics.

“Presentiamo uno dei primi indizi sulla rilevazione di un esopianeta nel settore radio”, ha detto Turner. “Il segnale proviene dal sistema Tau Boötes, che contiene una stella binaria e un esopianeta. Sosteniamo un’emissione da parte del pianeta stesso. Dalla forza e polarizzazione del segnale radio e del campo magnetico del pianeta, è compatibile con le previsioni teoriche “.

Se confermato attraverso osservazioni successive, questo rilevamento radio apre una nuova finestra sugli esopianeti, offrendoci un nuovo modo di esaminare mondi alieni che sono a decine di anni luce di distanza dalla Terra.

Utilizzando il Low Frequency Array (LOFAR), un radiotelescopio nei Paesi Bassi, Turner e i suoi colleghi hanno scoperto una serie esplosioni che emettevano emissioni da un sistema stellare che ospita un pianeta simile a Giove, un pianeta gigante gassoso che è molto vicino al proprio sole. Il gruppo ha anche osservato altri potenziali candidati all’emissione di radio, si tratta di esopianeti nei sistemi 55 Cancri (nella costellazione del Cancro) e Upsilon Andromedae. Tuttavia, solo l’esopianeta Tau Boötes, distante circa 51 anni luce da noi, ha mostrato una significativa firma radio, una finestra unica sul campo magnetico del pianeta.

Perché è utile osservare il campo magnetico di un esopianeta?

Conoscere il campo magnetico di un pianeta lontano permette agli astronomi di conoscerne le proprietà interne e atmosferiche ma anche la fisica delle interazioni stella-pianeta. Nel nostro caso, ad esempio, ci protegge dai pericoli del vento solare, mantenendo la Terra abitabile.

“Il campo magnetico degli esopianeti simili alla Terra può contribuire alla loro possibile abitabilità”, ha detto Turner, “schermando la propria atmosfera dal vento solare e dai raggi cosmici e proteggendo il pianeta dalla perdita atmosferica”.

Due anni fa, Turner e i colleghi hanno esaminato la firma delle emissioni radio di Giove e hanno ridimensionato quelle emissioni per imitare le possibili firme di un lontano esopianeta simile al gigante gassoso. Questi risultati sono diventati il ​​modello per la ricerca delle emissioni radio da esopianeti da 40 a 100 anni luce di distanza. Dopo aver analizzato oltre 100 ore di osservazioni radio, i ricercatori sono stati in grado di trovare la prevista firma calda di Giove su Tau Boötes.

“Abbiamo imparato dal nostro Giove che aspetto ha questo tipo di rilevamento. Siamo andati a cercarlo e lo abbiamo trovato “, ha detto Turner. La firma, però, è debole. “Rimane qualche incertezza sul fatto che il segnale radio rilevato provenga dal pianeta. La necessità di osservazioni di follow-up è fondamentale “, ha detto.

Turner e il suo team hanno già iniziato una campagna utilizzando più radiotelescopi per seguire il segnale da Tau Boötes ma se sarà confermato, potrà fornire informazioni molto importanti sull’abitabilità dei pianeti “alieni”.

