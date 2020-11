Questa settimana puoi ammirare tutti e sette i pianeti del sistema solare

È tempo di ammirare un nuovo spettacolo del cielo questa settimana, visto che tutti e sette i pianeti oltre la Terra saranno visibili, la maggior parte dei quali solo a occhio nudo. Solo Nettuno e Urano, per essere ammirati, dovranno essere osservati con un binocolo o un telescopio.

Il coronavirus, in molte zone d’Italia, ci costringerà a restare in casa e a uscire solo in caso di necessità, ma almeno il cielo ci offre un diversivo distraendoci per qualche istante e regalandoci dei momenti di assoluta bellezza.

Venere e Mercurio

Si parte con Venere, in tutto il suo splendore, che dominetà il cielo del mattino e lo farà per il resto dell’anno. A tenergli compagnia sarà Mercurio, anch’esso ben visibile e luminoso dall’emisfero settentrionale, per le prime settimane di novembre.

Venere funge da ‘stella guida’ per Mercurio, ciò significa che basterà individuare il primo per trovare il secondo. Venere sarà il più alto e luminoso tra i due corpi celestil, sulla linea dell’orizzonte sud-orientale. La mappa che segue mostra i due pianeti a sud-est, attorno alle 5.30 del mattino. Poi essi tramonteranno tra le prime luci dell’alba.

Inoltre, i due pianeti il 12 e 13 novembre riceveranno visite. Formeranno un bel triangolo con la falce di luna crescente.

Marte, Giove e Saturno

Marte nel mese di ottobre ha regalato spettacolo grazie all’opposizione, raggiungendo la massima luminosità dell’anno ma continua ancora a essere molto luminoso. Per individuarlo basterà guardare a est poco dopo il tramonto. Già dalle 17.30 il pianeta rosso sarà facile da trovare e si potrà ammirare per gran parte della notte, fino alle 3.45 del mattino quando tramonterà a ovest.

Se invece alle 17.30 circa siguarda a sud-est, insieme a Marte è possibile ammirare anche una coppia che nel corso di dicembre ci darà grandi soddisfazioni. Sono Giove e Saturno. I due giganti del sistema solare il 21 dicembre saranno protagonisti di una congiunzione che si verifica una volta ogni 20 anni circa.

I due pianeti saranno visibili fino alle 21 circa ma col passare dei giorni, l’ora del loro tramonto anticiperà sempre di più.

Urano e Nettuno

Lontani, inarrivabili. A occhio nudo individuarli non è facile. Serve infatti munirsi di un buon binocolo o di un telescopio. Alla fine di questa settimana, si potrà ammirare Urano, che appare nella caratteristica colorazione blu-verde. È leggermente più grande e più luminoso in questi giorni vista la recente opposizione al sole. Il pianeta potrà essere osservato per tutta la notte, fin dalle prime luci della sera a est, come mostra la mappa che segue.

Poi si sposterà verso sud. In zone prive di inquinamento luminoso, si può anche provare a vederlo a occhio nudo.

Infine toccherà a Nettuno, anch’esso in una buona posizione per l’osservazione nel cielo serale questo mese. Il pianeta è visibile nella prima parte della notte, a sud, all’incirca nella stessa zona di Giove e Saturno. Poi a mezzanotte tramonterà sull’orizzonte occidentale.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Fonti di riferimento: EarthSky