L’atterraggio di Perseverance su Marte: la Nasa rilascia il video che tutti aspettavano

I primi suoni

Un posto in prima fila per ammirare l’atterraggio. Inoltre, un microfono collegato al rover è riuscito a catturare anche i primi suoni dal cratere il 20 febbraio. In tutto sono circa 10 secondi in cui è possibile udire una sorta di brezza marziana insieme ai suoni meccanici del rover che opera in superficie.

Fonti di riferimento: Nasa

