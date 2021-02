Perseverance atterra su Marte e scatena una pioggia di meme sulla Terra

Ieri il rover Perseverance della Nasa è approdato su Marte e l’evento storico è stato accolto con un lungo applauso dagli operatori del centro di controllo. Ma dopo qualche minuto i social, in particolare Twitter, sono stati inondati di meme divertenti ispirati all’esplorazione del Pianeta rosso.

Tanti hanno anche criticato e ridicolizzato la missione spaziale, sottolineando che sarebbe stato decisamente più saggio sfruttare le risorse economiche per salvare la Terra. In occasione della “conquista” di Marte, Fridays For Future UUSA, movimento globale per il cambiamento climatico nato grazie a Greta Thunberg, ha realizzato uno spot satirico in cui si avvisa che il 99% degli esseri umani non potrà ricominciare una nuova vita sul Pianeta rosso e quindi ci tocca agire al più presto per prenderci cura della nostra Terra.

La missione Nasa su Marte

Perseverance è sbarcato ieri su Marte, precisamente nel suggestivo cratere Jazero. La missione Mars 2020, su cui sono stati investiti circa 2,7 miliardi di dollari, è stata lanciata lo scorso 30 giugno ed è gestita gestita dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. La sonda ha percorso circa 3,9 milioni di chilometri in poco più sette mesi ed è stata la terza a raggiungere Marte nel giro di 10 giorni, dopo la missione Hope degli Emirati Arabi e la Tianwen-1 della Cina. Rispetto alle altre missioni, però, è stata la prima a rilasciare un rover sul suolo del Pianeta rosso.

Miss my landing? Catch the highlights below. Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

L’obiettivo della missione Nasa, che avrà una durata di due anni, è quello di cercare tracce di vita passata per poi portare del campioni prelevati dal suolo marziano sulla Terra nel 2031. A cercarle sarà anche un piccolo gruppo di ricerca italiano, dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

I meme sull’arrivo di Perseverance sul Pianeta rosso

Se da un lato tanti hanno accolto con entusiasmo la notizia dell’arrivo del rover Nasa sul Pianeta rosso, diversi utenti non si sono fatti sfuggire l’occasione di usare le prime immagini del Pianeta rosso per ridicolizzare la missione spaziale. Su Twitter sono circolati numerosi meme divertenti, con riferimenti a personaggi noti come Bernie Sanders ed Elon Musk, ma anche a film o cartoni come Spongebob. Vi proponiamo alcuni dei più belli:

#Perseverance has captured the first images of life on Mars.. 🤭 pic.twitter.com/Uwi1pZVIPT — Doge (@IntelDoge) February 18, 2021

#Perseverance captures first images of life on Mars pic.twitter.com/Dr5aSAjXoV — Jack (@ledzeppjack) February 18, 2021

Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? 😉 💙#perserverance #mars pic.twitter.com/lV6LrCooht — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 19, 2021

