Ancora Perseidi! Arrivano le stelle cadenti di settembre, stanotte il picco

Le Perseidi non finiscono mai. Dopo le spettacolari e famosissime meteore di agosto e quelle meno note ma comunque bellissime epsilon Perseidi, arrivano le Perseidi di settembre. Con picco la notte tra l’8 e il 9 potremo ammirarle per tutta la notte senza disturbo lunare ed esprimere i desideri che ancora ci avanzano.

Quest’anno siamo particolarmente fortunati perché il 7 settembre è stata Luna Nuova, per cui la notte successiva il nostro satellite sarà praticamente assente in cielo, regalandoci la possibilità di osservare questo bellissimo sciame potenzialmente per tutta la notte, soprattutto alle porte del crepuscolo quando il radiante (il punto da cui sembra le meteore partano) sarà alto nel cielo (nella mappa il cielo del 9 settembre alle 5.30 circa).

Come spiega l’UAI, le Perseidi di settembre sono chiamate anche delta Aurigidi di settembre oppure mu Perseidi e sono legate alla cometa Bradfield. Generalmente mostrano meteore di debole luminosità e una attività irregolare ma a volte sorprendono, come nel 1996 quando brillarono in cielo con un’attività più sostenuta del solito.

E chissà che non siamo fortunati anche quest’anno: la possibilità di avere un’intera notte aumenta le nostre chance.

Prepariamo i desideri!

Fonti di riferimento: UAI / UAI meteore

