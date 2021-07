Perseidi, le stelle cadenti più belle dell’anno sono già qui! Come ammirarle

Lo sciame di meteore più atteso dell’estate e dell’anno è già qui. Stiamo parlando delle Perseidi, le note lacrime di San Lorenzo che pur raggiungendo la massima visibilità tra l’11 e il 13 agosto, sono già visibili dalla metà di luglio

Spettacolari strisce di luce potrebbero essere visibili nelle notti limpide a partire da questa settimana. È un buon momento per ammirare il cielo. Uno degli spettacoli di skywatching più spettacolari dell’anno, l’annuale pioggia di meteore Perseidi, è tornato ad illuminare il cielo notturno.

Esse sono considerate “il miglior sciame meteorico dell’anno”, secondo la Nasa. In questo periodo dell’anno, proprio a partire da adesso, la Terra passa attraverso una nuvola di particelle di polvere e detriti lasciati dal passaggio della cometa 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862. Quando le particelle della cometa colpiscono l’atmosfera a velocità fino a 225mila kmh, si riscaldano e appaiono come striature di luce attraverso il cielo notturno.

Queste meteore prendono il nome dalla Costellazione di Perseo, da cui sembra abbiano origine: è il cosiddetto radiante. Sebbene la costellazione non sia la fonte delle meteore, può aiutare gli osservatori del cielo a capire dove guardare.

Come ammirare le Perseidi

Nell’emisfero settentrionale, quindi dalle nostre parti, il modo migliore per vedere le Perseidi è quello di uscire nelle ore precedenti, anche se alcune meteore potrebbero essere visibili prima, dalle 22 in poi. Se possibile, meglio spostarsi dalle città e in generale dalle zone dov’è presente inquinamento luminoso.

Il 2021 è un grande anno per le Perseidi. In questi giorni la luna crescente tramonterà in prima serata, lasciando cieli scuri. Anche se ancora le meteore non sono numerose, col passare dei giorni saranno sempre di più. Il loro numero aumenterà gradualmente fino a raggiungere il picco di circa 100 meteore visibili ogni ora la notte tra l’11 e il 12 agosto, ma anche le notti immediatamente precedenti e successive. Per ammirarle avremo un’ampia finestra che va dalla tarda notte all’alba.

La mappa che segue è del 17 luglio e mostra come apparirà il cielo attorno alle 22.30 quando le Perseidi inizieranno a essere visibili a Nord-Est.

Esse potranno essere ammirate tutta la notte sparendo tra le prime luci dell’alba. Prepariamo i desideri, tanti, perché quest’anno le condizioni per ammirare uno spettacolo eccezionale ci sono tutte: la luna raggiungerà la fase di novilunio l’8 agosto, pochi giorni prima del picco di meteore.

