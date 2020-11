Qual è l’oggetto più grande dell’Universo?

Siamo piccoli, molto piccoli, sia di fronte all’Universo che rispetto a molti oggetti che lo popolano. Il più grande per ora conosciuto è la Grande Muraglia di Ercole-Corona Borealis, ma potrebbe essere superato in futuro. Anche il nostro Sole è enorme rispetto a noi ma piccolissimo come stella.

Sono innumerevoli gli oggetti dell’Universo, la nostra conoscenza del cosmo è ancora molto limitata, così come lo spazio che occupiamo. Non sappiamo se siamo soli nell’immenso spazio che ci ospita, ma sappiamo che tanti oggetti sono incredibilmente più grandi di noi, più potenti e più massicci.

Dai buchi neri ai grandi ammassi stellari, la Terra è veramente un “dettaglio trascurabile nel cosmo”. Basti pensare che, secondo uno studio del 2013 pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) potrebbero esserci miliardi di altri pianeti adatti alla vita solo nella nostra galassia, la Via Lattea (la Nasa ha poi recentemente “confermato” almeno 300 milioni di loro).

Le stelle

Il nostro Sole, che pure ha una massa pari a 745 volte quella di tutti i pianeti del sistema solare, è piccolissimo rispetto a molte altre stelle a noi conosciute. Secondo quanto riportato dall’Esa, per esempio, la Pistol Star, situata nella costellazione del Sagittario, è 100 volte più massiccia del nostro Sole e 10 milioni di volte più luminosa.

E con un’energia pari a 1,7 milioni quella prodotta dal sole, non è nemmeno la più luminosa in assoluto, un terzo in meno di η Carinae, stella binaria la cui componente principale è una ipergigante blu, situata nella costellazione della Carena.

Per non parlare di UY Scuti, una supergigante rossa situata nella costellazione dello Scuto, una delle più grandi stelle conosciute, scoperta dal 1860, con un raggio stimato pari a 1700 volte quello del Sole.

I buchi neri

Oggetti “mostruosi” per dimensioni ed energia, sono in grado di mangiare tutto quello che capita nei loro pressi, con una forza di gravità immensa rispetto alla quale la nostra è decisamente trascurabile.

Proprio il mese scorso, solo per citare un esempio, un gruppo di ricerca guidato dal nostro Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha scoperto un’antichissima e gigantesca struttura cosmica in grado di intrappolare ben 6 galassie al suo interno, con dimensioni oltre 300 volte quella della Via Lattea e una massa stimata di un miliardo di volte quella del Sole.

Ma qual è l’oggetto più grande del cosmo?

Secondo la Nasa, il “mostro del cosmo” è la Grande Muraglia di Ercole-Corona Borealis, un’immensa struttura di galassie che misura oltre 10 miliardi di anni-luce, scoperta nel novembre 2013 grazie ai dati della missione Swift Gamma Ray Burst e del Telescopio spaziale per raggi gamma Fermi.

Ma attenzione: un recente studio guidato dalla National University of Public Service di Budapest avverte che sì, la Grande Muraglia di Ercole potrebbe essere l’oggetto più grande del cosmo, ma che non si può nemmeno dire con certezza, in attesa dei dati delle future missioni come THESEUS.

E magari di altre, che ci faranno sentire sempre più un dettaglio nell’immenso Universo.

Fonti di riferimento: Esa / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / PNAS / Youtube

