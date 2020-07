Nuvole di 5 colori appaiono nei cieli di Vietnam, Giappone e Cina

Nuvole arcobaleno. Un fenomeno spettacolare e molto raro è stato osservato in questi giorni da vari paesi asiatici, dal Vietnam al Giappone.

Un evento tanto bello quanto inusuale, che sembra quasi volerci augurare buona fortuna. E di questi tempi ne avremmo davvero bisogno….

Impossibile non notarlo. È bastato alzare gli occhi al cielo per notare delle strane nuvole. E il loro colore, a differenza di quanto accade normalmente, non era né bianco né grigio: esse infatti mostravano alcuni dei colori dell’arcobaleno.

Nel pomeriggio del 20 giugno, un social network vietnamita è stato improvvisamente inondato da immagini postate dagli utenti di varie città, che ritraevano queste affascinanti nuvole colorate.

Lo stesso giorno esse sono apparse in varie province del Vietnam come Hanoi, Nghe An, Son Tay.

Una settimana dopo, nei cieli di Tokyo, i giapponesi hanno avuto la fortuna di ammirare uno spettacolo simile.

Le bande di nuvole lucenti, colorate e ancora più visibili rispetto a quelle del Vietnam, sono state immortalate e diffuse sui social.

Ma non è finita. Dopo il Giappone è toccato alla Cina. Il 28 giugno a Haikou, sono apparse delle rarissime nubi caratterizzate da 5 colori.

A stupire è stato il fatto che in poco meno di due settimane, il fenomeno solitamente abbastanza raro è apparso in vari paesi asiatici, mandando in visibilio i residenti.

Secondo molti, si tratta di un segno di buon auspicio, ma un’altra tradizione popolare questo fenomeno sembra indicare che le previsioni meteorologiche dell’anno saranno estremamente difficili.

Di che si tratta in realtà?

Al di là delle credenze popolari, il fenomeno è ben noto. Si tratta infatti delle cosiddette nubi iridescenti, che si formano quando esse appaiono e in prossimità del sole o della luna.

Si tratta di un fenomeno ottico che si genera quando piccole gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio vengono attraversati dai raggi solari da diverse angolazioni. Spiega il Centro Meteo dell’emilia Romagna che tali nuvole

“derivano il loro nome dal fenomeno fisico dell’iridescenza: così come l’iride dell’occhio umano è allenata a distinguere una vasta gamma di colori della luce visibile, così il cielo è spesso capace di offrirci la visione di veri e propri arcobaleni all’interno delle nuvole. I raggi del sole, dal nostro occhio avvertiti come luce bianco-gialla, incontrano fra i 7000 metri ed i 10000 metri di altezza uno strato di velature, una categoria di nubi piuttosto sottili e formate da milioni di cristalli di ghiaccio”.

Sono più spesso osservate negli Altocumuli, lenticolari nei cirrocumuli e nei cirri. A volte appaiono come bande parallele sui bordi delle nuvole.

Di solito sono caratterizzate da colori pastello ma possono anche avere tonalità vivaci e mescolate insieme. Quando appaiono vicino al Sole, l’effetto può essere difficile da individuare in quanto è mescolato al riverbero dela luce.

Uno spettacolo avvistato lo scorso anno anche in Siberia:

Madre Natura non finirà mai di stupirci.

