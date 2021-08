Stanotte occhi al cielo! A San Lorenzo l’imperdibile congiunzione Luna-Marte-Venere, accompagnata dalle stelle cadenti

Nella notte di San Lorenzo il cielo ci regala la spettacolare congiunzione Luna-Marte-Venere, accompagnata da uno sciame di meteore

Stanotte tutti col naso all’insù! Il cielo di agosto sta per regalarci un meraviglioso spettacolo da non perdere. Nella magica notte di San Lorenzo potremo ammirare la suggestiva congiunzione Luna–Marte-Venere. Stasera sarà infatti visibile un sottilissimo falcetto di Luna crescente mentre tramonta tra i due Pianeti.

L’affascinante incontro celeste si potrà osservare intorno alle ore 21.00 sull’orizzonte occidentale, nella costellazione del Leone.

Ma non sarà l’unica sorpresa che ci riserva il cielo questa settimana. Agosto è un mese ricco di sciami di meteore che saranno osservabili dai numerosi radianti attivi nella regione dell’Aquario. Le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell’anno (note anche come Lacrime di San Lorenzo), sono già visibili da alcuni giorni, ma il picco è atteso tra il 12 e il 13 agosto dal tramonto fino alle luci dell’alba.

Quest’anno l’osservazione delle stelle cadenti di San Lorenzo è favorevole in quanto la quanto la Luna, in fase crescente, tramonterà poco dopo le 22:30 e quindi il suo chiarore non interferirà con lo spettacolo dello sciame di meteore, ovvero i detriti della coda della cometa Swift-Tuttle che, sfrecciando a oltre 200mila km/h nel cielo, danno origine alle affascinanti scie luminose.

Pronti a godervi lo show?

