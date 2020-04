Misterioso ed enorme “oggetto in fiamme” attraversa i cieli sopra l’Inghilterra

Una striscia luminosa, ardente, durata a lungo. Gerry Underwood non credeva ai propri occhi quando ha ammirato lo spettacolare fenomeno. È successo in Inghilterra ove un uomo di 55 anni ha avvistato un misterioso quanto affascinate lampo di luce nel cielo.

Erano le 20 del 15 aprile. Gerry, che vive in barca sul canale di Stretham nel Cambridgeshire con la compagna Melanie, stava osservando il cielo quando ha colto l’intenso bagliore rossastro di grandi dimensioni.

L’uomo lo stava guardando da 10 minuti quando improvvisamente ha notato il movimento ed è riuscito addirittura a fotografare il fenomeno:

“Sembrava una nuvola corta e magra. Non si muoveva affatto in fretta. Sono abbastanza sicuro che non fosse un meteorite, perché è sparito in pochi secondi. Abbiamo visto centinaia di stelle cadenti, ma sicuramente non era una di esse. È sceso molto lentamente e a spirale. Ha iniziato a diventare arancione” ha raccontato l’uomo.