Il vostro sogno è andare sulla Luna? Questo miliardario giapponese offre 8 biglietti gratuiti

Il vostro sogno è andare sulla Luna? Questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Suona più o meno così l’invito lanciato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa, il primo passeggero privato della compagnia SpaceX di Elon Musk che volerà intorno alla Luna nel 2023.

Il miliardario, sul sito DearMoon, ha lanciato un concorso per costruire una squadra di otto persone che lo accompagneranno nel viaggio. Tutto pagato.

“Vi invito ad unirvi a me in questa missione. Otto di voi da tutto il mondo”, ha detto l’uomo d’affari in un nuovo video sulla missione che ha pubblicato sui social e su YouTube.

Nel 2018, il magnate ha acquistato tutti i posti a bordo del razzo per offrire a quante più persone di talento la possibilità di ammirare da vicino il nostro satellite naturale. Ora Maezawa ha fornito ulteriori informazioni spiegando che sono solo 2 gli aspetti di cui terrà conto. Il primo è che chi viaggia deve avere il “potenziale” per saper applicare ciò che fa nella vita a beneficio della missione. Il secondo è che i potenziali candidati siano disposti a lavorare in team e supportare gli altri membri dell’equipaggio.

Non si conoscono ancora le date esatte del volo, ma è stata stimata la tempistica. Il viaggio durerà circa una settimana.

La preiscrizione al concorso è già iniziata e durerà fino al 14 marzo. Poi, gli 8 selezionati dovranno affrontare un lungo periodo di preparazione in vista della partenza prevista per il 2023.

