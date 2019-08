Meteorite caduto in Sardegna, uno dei più potenti mai registrato in Europa. Energia pari a 86 tonnellate di tritolo

Correva a una velocità di 14 km al secondo, aveva una larghezza di 1,4 metri, talmente grande da rilasciare nell’atmosfera un’energia pari a 86 tonnellate di tritolo, stimata in 0,1 chilotoni. Stiamo parlando del meteorite che il 16 agosto, durante la notte, ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale.

Lo ha dichiarato l’International Meteor Organization (Imo), specificando che il meteorite si è poi frammentato in mare, provocando dei bagliori luminosi, come riporta anche il Planetario de L’Unione Sarda:

“Sarebbe esploso a circa 120 km di distanza dalle coste dell’Isola di Sant’Antioco, ad un’altezza di 36 km dal suolo, sprigionando un’energia pari a circa 86 tonnellate di tritolo.”

Si tratta di uno dei maggiori impatti registrati in Europa secondo il CNEOS, Istituto della Nasa per il calcolo delle orbite di asteroidi e comete, il secondo evento più potente dal punto di vista energetico avvenuto dal 1988 nel Mediterraneo occidentale, e il primo in Italia.

Secondo le osservazioni della NASA il bolide che ha illuminato i cieli della Sardegna nella notte del 16 agosto, sarebbe… Pubblicato da Il Planetario de L'Unione Sarda su Lunedì 19 agosto 2019

Davvero impressionante da vedere, come dimostrano foto e video registrati nel mentre.

Laura De Rosa

Photo Credit: Facebook