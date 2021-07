L’imperdibile “bacio” tra Marte e Venere circondato di stelle cadenti. Ecco quando e come ammirarlo

Marte e Venere si avvicinano moltissimo nel firmamento la sera del 13 luglio: la congiunzione tra i due pianeti è realmente un evento straordinario, simbolico e affascinante, da non perdere.

Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere – dice una leggenda. E così la sera del 13 luglio, nella costellazione del Leone, gli astri si avvicinano fino a una distanza angolare di circa mezzo grado. Leggende a parte, non possiamo perderci l’evento.

I pianeti iniziano ad essere visibili insieme in cielo già nei giorni precedenti, e il 12 potremo ammirarli a occhio nudo insieme alla Luna (nella mappa il cielo del 12 luglio alle 21.00 circa).

Ma la sera successiva eccoli avvicinarsi ancora di più, in un incontro imperdibile nella costellazione del Leone (nella mappa il cielo del 13 luglio alle 21,00 circa).

Non dimentichiamo poi che in questi giorni è atteso anche il picco delle Capricornidi: non sarà dunque difficile vedere lo spettacolo circondato di stelle.

Da non perdere (e con i desideri pronti!).

Fonti di riferimento: UAI

