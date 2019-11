Serpenti e insetti simili alle api su Marte, l’annuncio dell’entomologo Rosomer

Secondo l’entomologo americano William Rosomer non ci sono dubbi, su Marte ci sono serpenti e insetti. Lo ha annunciato a St. Louis, in Missouri, durante il congresso annuale dell’Entomological Society of America.

Dopo anni di studio delle fotografie della Nasa-JPL trasmesse sulla Terra dai veicoli di superficie inviati sul pianeta rosso, in particolare Curiosity Rover, l’entomologo è certo dell’esistenza di diverse specie di insetti. Ha infatti individuato animali simili ad api, bombi, serpenti, sia vivi che fossili, con tanto di immagini a provarlo.

Secondo il professore dell’Ohio University la vita su Marte c’è stata e c’è ancora, come dimostrano le analisi da lui effettuate sul materiale fotografico.

Numerose foto mostrano infatti immagini con segmenti di corpo di artropodi, zampe, antenne e ali. Immagini che sono state scrupolosamente sottoposte a studio variando i parametri fotografici come luminosità, contrasto, saturazione, inversione, per visualizzare meglio i contenuti, senza tuttavia aggiungere o rimuovere nulla.

Rosomer ha dichiarato in merito ai criteri di identificazione:

“Tre regioni del corpo, una sola coppia di antenne e sei zampe sono tradizionalmente sufficienti per stabilire l’identificazione come insetto sulla Terra. Per gli artropodi bastano invece un esoscheletro e appendici articolate. Queste caratteristiche dovrebbero essere valide anche per identificare un organismo su Marte. Su queste basi, nelle foto dei rover si possono vedere forme simili ad artropodi e insetti terrestri”.

Insomma, questa volta forse ci siamo, su Marte sembra davvero esserci la vita!

Photo Credit: dropbox