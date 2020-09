Marte sta per diventare più luminoso e vicino che mai (e perfettamente osservabile a occhio nudo)

2020 da brividi per Marte, che torna luminosissimo e vicino a noi. Il 13 ottobre sarà in opposizione e splenderà alla nostra vista, perfettamente osservabile ad occhio nudo (tempo permettendo). Occhi al cielo, sarà uno spettacolo da non perdere.

Era da luglio 2018 che il Pianeta Rosso non era atteso così luminoso e luminoso in cielo e lo spettacolo si ripeterà, simile anche se non proprio identico, il prossimo 13 ottobre, quando l’astro sarà illuminato dal Sole “in pieno” rendendolo un punto impossibile da non vedere da qui (a meno di nuvoloni). E in più, quest’anno come due anni fa, Marte sarà particolarmente vicino a noi.

Come spiega EarthSky, all’opposizione un pianeta è proprio dalla parte opposta rispetto al Sole essendo opposto al sole, che lo illumina come un faro, sorge a est intorno al tramonto, sale al suo punto più alto nel cielo a mezzanotte e tramonta a ovest intorno all’alba.

Il prossimo 13 ottobre il fenomeno si verificherà per l’esattezza attorno alle 23 UTC, che si traduce in realtà alle ore 1 del 14 ora italiana, ma potremo goderci lo spettacolo tutta la notte. Se il tempo sarà clemente (nella mappa il cielo del 13 ottobre alle 23.50 circa).

Le opposizioni su Marte si verificano circa ogni due anni, perché la Terra impiega un anno per orbitare attorno al sole e Marte circa due e quindi ogni due anni circa, guadagniamo un giro su Marte, passando tra questo e il Sole.

Ma non tutte le opposizioni di Marte sono uguali e quella del 2020, con il pianeta a “soli” 62,07 milioni di km contro una media di 225, sarà la più bella almeno fino a quella che si attende il 15 settembre 2035.

Non possiamo mancare!

Fonti di riferimento: Earthsky

