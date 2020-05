Marte e la Luna saranno visibili insieme da stasera, accompagnati da Giove e Saturno

Marte e la Luna si danno appuntamento nel cielo di maggio. Questa notte i due corpi celesti saranno i protagonisti di una bellissima congiunzione.

Marte si avvicinerà alla luna durante la notte tra il 14 e 15 maggio. Chiaramente è quello che vediamo noi dalla Terra visto che i due corpi celesti saranno comunque a grande distanza tra loro.

Anche se sembrano l’una accanto all’altra, Marte sarà circa 425 volte più lontano dalla Terra rispetto alla luna.

Il passaggio più vicino tra Marte e la luna dovrebbe avvenire intorno alle 5 del mattino ma vale la pena mettere la sveglia non solo per ammirare il romantico “bacio” tra Marte e la luna. Nella stessa porzione di cielo potremo vedere anche altri due puntini particolarmente luminosi: sono Giove e Saturno. Giove è il quarto oggetto più luminoso del nostro cielo, battuto solo dal sole, dalla luna e da Venere.

Anche se Marte sembrerà molto luminoso, non è ancora all’apice del suo splendore e non lo sarà fino al 13 ottobre, quando sarà 16 volte più luminoso di quanto appaia questo mese. A quel punto sarà ancora più luminoso di Giove.

Senza prendere in considerazione il sole, Marte è attualmente classificato come l’ottavo corpo celeste più luminoso del cielo, quindi individuarlo insieme alla Luna non sarà affatto difficile. Essi appariranno attorno alle 3 dall’orizzonte sud-est, nella costellazione dell’Acquario. La mappa che segue mostra la porzione di cielo da osservare per ammirarli al meglio.

Circa un’ora e mezza prima, sempre a sud-est, vedremo sorgere Giove e Saturno, anch’essi a breve distanza tra loro.

Due spettacoli in uno, assolutamente da non perdere!

Fonti di riferimento: Uai

