Le Pleiadi incorniciano la luna: come ammirare la splendida congiunzione visibile anche a occhio nudo

Luna – Pleiadi: torna il 13 gennaio la splendida congiunzione che non finisce mai di stupirci. Pronti ad ammirare lo spettacolo?

Serata romantica in vista: la Luna incontra le Pleaidi il prossimo 13 gennaio. Una congiunzione non rarissima ma sempre incredibilmente spettacolare. Pronti ad ammirare il cielo?

Le Pleiadi sono un ammasso stellare piuttosto “vicino” (440 anni luce), per cui conta diverse stelle visibili a occhio nudo: in città, con un cielo sereno, non è difficile riconoscere 4 o 5 stelle, ma lontano da fonti di inquinamento luminoso potremmo contarne anche 12.

Come spiega l’Uai, nella notte del 13 gennaio la Luna si trova tra la stella Aldebaran e l’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro.

Se siamo fortunati e riusciamo a posizionarci lontano da fonti di inquinamento luminoso, un meraviglioso spettacolo gratis ci attende volgendo gli occhi sull’orizzonte Sud-Ovest (nella mappa il cielo del 13 gennaio alle 21 circa).

