La Luna incontra le Pleaidi: la spettacolare congiunzione illumina il cielo d’autunno

Arrivederci estate, benvenuto autunno. E come non festeggiarlo con un meraviglioso spettacolo gratis che ci offre il firmamento? Tutti con il nasù all’insù il 25 settembre, quando la Luna incontrerà le Pleiadi. Una congiunzione non rarissima ma sempre da non perdere.

È il 25 settembre e una splendida Luna, calante ma ancora all’85% di visibilità, si trova nella costellazione del Toro, vicina all’ammasso stellare delle Pleiadi. Un incontro imperdibile che illuminerà uno dei primi cieli dell’autunno 2021.

Le Pleiadi sono un ammasso stellare piuttosto “vicino” (440 anni luce), per cui conta diverse stelle visibili a occhio nudo: in città, con un cielo sereno, non è difficile riconoscere 4 o 5 stelle, ma lontano da fonti di inquinamento luminoso potremmo contarne anche 12.

Spettacolo dunque davvero imperdibile: seppur non così raro (si era verificato anche all’inizio e alla fine di agosto), non è mai banale e regala sempre molte emozioni, sperando naturalmente in un cielo sereno e possibilmente lontani da fonti di inquinamento luminoso.

Nella mappa il cielo del 25 settembre alle 23.30 quando, davvero, non possiamo fare altro che alzare gli occhi e ammirare l’Universo.

Buona visione!

Fonti di riferimento: UAI

